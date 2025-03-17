美拿墨開刀 迫開發中國家選邊站

中國對於美國總統川普課徵墨西哥關稅漸感憂心，因為這可能是迫使全球開發中國家，選擇要與美國或中國貿易的廣泛行動的濫觴。（彭博資料照）

關上中國商品海外組裝、再輸往美國後門

〔編譯魏國金／綜合報導〕《紐約時報》報導，中國官員對於美國總統川普課徵墨西哥關稅漸感憂心，因為這可能是迫使全球開發中國家，選擇要與美國或中國貿易的廣泛行動的濫觴。

報導指出，川普第一任期對中國產品課徵高關稅後，企業在墨西哥、越南與泰國大舉投資，將中國零件組裝成產品並輸往美國，為中國產品進入美國市場開了後門。

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二○一八年以來，中國對美貿易順差已縮減近三分之一，但中國對開發中國家的出口飆漲，如今中國對墨西哥的輸出是自墨國進口的十一倍，這些出口包括在墨西哥組裝成輸美汽車的汽車零件。

現在北京憂心華府的關稅壓力恐迫使墨西哥對中國產品關閉市場，以換取對美貿易免關稅。接著，川普可能以墨西哥為範例，要求其他國家在美中貿易戰選邊站，而透過中斷其他輸美管道，進一步限制中國進入美國市場。

在「兩會」期間，中國商務部長王文濤說，中國超過半數的對外貿易是「一帶一路」倡議參與國，「我們沒有把雞蛋放在一個籃子裡面，體現了中國外貿的強大韌性」。但他沒有提到，中國對這些國家的許多出口最終流入美國。

報導表示，墨西哥並非二十七個與中國簽署自由貿易協定的國家之一，因此墨西哥可以提高中國產品關稅；墨國也是數十個世貿組織（WTO）前身關貿總協定（GATT）的開發中國家成員之一，這些國家在WTO成立時，達成一項特別協議，可自願逐步降低關稅。墨西哥的平均關稅已降至七％，但可立即課徵，只須通知WTO的「約束」（bound）關稅則是三十六％。

WTO禁止成員國對單一國家提高關稅，但允許對目標產品的所有進口提高關稅至約束關稅的上限。在多類製成品方面，中國幾乎出口所有全球供應，這讓開發中國家可能對這些進口產品提高關稅，但幾乎只衝擊中國。

開發中國家恐提高中國關稅

中國最大間接輸美夥伴越南，直到二○○七年才加入WTO，適用的規範有別於最早入會的墨西哥；越南的平均關稅為九％，平均約束關稅最高十二％。

中國的貿易順差很大一部分來自開發中國家，相關國家依賴對美貿易順差來支付從中國進口商品，這激怒了川普。

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