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超級央行週 檢驗川普衝擊指數

2025/03/17 05:30

美國、日本、英國等多國央行本週將陸續舉行貨幣政策會議，並首度集體評估美國總統川普的貿易政策對全球經濟的衝擊。圖為美國聯準會主席鮑爾。（路透資料照）美國、日本、英國等多國央行本週將陸續舉行貨幣政策會議，並首度集體評估美國總統川普的貿易政策對全球經濟的衝擊。圖為美國聯準會主席鮑爾。（路透資料照）

川普關稅不確定性引發觀望情緒 美日英可能維持利率不變

〔編譯盧永山／綜合報導〕彭博報導，包括美國、日本、英國等多國央行本週將陸續舉行貨幣政策會議，並首度集體評估美國總統川普的貿易政策對全球經濟的衝擊，屆時可能呈現焦慮觀望的情緒。另，《華爾街日報》報導，川普對數十年來被普遍接受的地緣政治秩序，發起了前所未有的挑戰，美元反而變成潛在的受害者。

自川普今年一月重返白宮以來，包括美國、英國和日本央行已經做過一次利率決策，但這是在川普對鄰國、盟友和競爭對手的措辭和關稅措施明顯升級之前做出的。隨著川普對全球進口的鋼鋁產品徵收關稅，並揚言對加拿大、中國和歐盟徵收關稅，幾週前尚未實現的威脅現在已成為全面的商業障礙。

各國央行決策人士難以判斷川普的行動，對經濟和通膨的影響是否變大，他們很可能選擇暫時按兵不動。美國、日本和英國等央行最可能維持利率不變，但有些央行恐採取立即行動，以因應迫在眉睫的風險，同時謹慎評估川普帶來的衝擊。巴西央行預計將再次提高借貸成本，以抑制通膨復甦。

歐洲央行總裁拉加德表示，該行最近對地緣政治情況抱持謹慎態度，貨幣政策決策工作變得更加困難，「我們面臨的不確定性程度極高，在新時代保持穩定，任務十分艱鉅」。

短短幾週內，關稅大幅上調和貿易不確定性，引發市場對美國經濟成長放緩的擔憂。與此同時，美國外交政策的重大轉變，導致市場對歐洲經濟的樂觀情緒高漲，促使美元兌歐元大幅下跌，歐洲股市則創下歷史新高，並刺激德國公債殖利率出現柏林圍牆倒塌以來的最大漲幅。

美元走弱 吐4個月漲幅

《華爾街日報》美元指數在過去九週下跌七週，幾乎抹去了去年十一月五日美國總統大選以來的漲幅。美元疲弱的狀況若持續下去，可能對全球投資流向和跨大西洋旅遊業的發展產生不利影響。

美元走弱將使進口商品更加昂貴，推高通膨，並使聯準會（Fed）更難降息；美國資產流出導致美元貶值，也可能壓低股價，並導致美國借貸成本上升。

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