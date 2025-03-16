行業工資落差3倍 竹縣非人人皆薪貴

新竹縣新增房貸還款期數近幾年來位居全台前三名，但對比最新勞退提繳均薪可發現，新竹縣最高的「出版影音及資通訊業」均薪，是最低的「住宿及餐飲業」三倍，並非每位打工人都是「竹科新貴」。（資料照，竹科管理局提供）

〔記者徐義平／台北報導〕新竹縣新增房貸還款期數近幾年來位居全台前三名，去年第二季最新數據達三二九期（約二十七．四一年），很大機率將是繼雙北市、台中市之後，第四個步入房價負擔能力過低的縣市；但若對比最新勞退提繳均薪可發現，新竹縣最高的「出版影音及資通訊業」均薪，是最低的「住宿及餐飲業」三倍，並非每位打工人都是「竹科新貴」。

根據內政部房價負擔能力等級分類，房貸負擔率不到三十％、房價屬可合理負擔；三十％以上、不到四十％則是房價負擔能力略低；四十％以上、不到五十％為負擔能力偏低；五十％以上是房價負擔能力過低。

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二○一二年第四季以前，新竹縣房貸負擔率還維持在三成以內，二○一三年第一季拉高至三十六．○九％，到了二○二三年第四季拉高至四十一．六％，二○二四年第二、三季，連續兩季突破四十六％；房產業者預期，若房價持續攀高，新竹縣很大機會是繼雙北市、台中市之後，第四個步入房價負擔能力過低的縣市。

資通訊業均薪86738元 餐飲業僅28K

另依去年底最新勞退提繳均薪數據，新竹縣均薪達五萬七七四九元，高於北市的五萬三五八二元，僅次於同屬竹科重鎮新竹市的七萬一三五九元，相對房貸負擔能力也較強，是推升新竹縣市近幾年以來房價明顯上漲主因。

但新竹縣不同行業打工人薪情卻差很大。均薪前三名依序為「出版影音及資通訊業」、「專業、科學及技術服務業」及「金融及保險業」，分別為八萬六七三八元、八萬五九七元及六萬五九七五元，是倒數前三名「住宿及餐飲業」、「礦業及土石採取業」與「農、林、漁、牧業」約二萬八○五五元、三萬三二五四元及三萬四○八五元的數倍；竹科重鎮不同行業打工人的房貸負擔能力其實差很大。

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