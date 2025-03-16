台積宅帶動 竹縣購屋負擔直追北市

台北市、新竹縣房價所得比、台北市、新竹縣房貸負擔率變化（資料來源：內政部不動產資訊平台製表：記者徐義平 圖：彭博）

〔記者徐義平／台北報導〕台積電持續擴大在台投資，帶動供應鏈跟進加碼，「台積宅」成為近年來不少縣市的房市「明牌」；根據內政部最新統計，竹科重鎮的新竹縣已躍居全台購屋負擔第四沉重的縣市，僅次於雙北與台中市。

全國購屋負擔第四沉重縣市

根據最新房價負擔能力統計，去年第三季新竹縣房貸負擔率約四十六．○四％、房價所得比約十．六五倍，均排名第四。對比近四年新竹縣二項購屋負擔能力指標變化，二○二○年第四季新竹縣房價所得比約七．七六倍、房貸負擔率約三十一．○三％，但到了去年第三季，分別加重二．八九倍與拉高十五．○一個百分點。

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竹縣、北市房價所得比差距 縮至5.95倍

再對比新竹縣、台北市二項購屋負擔能力數據，二○一四年第三季時，新竹縣房價所得比與台北市差距約七．八倍，但最新一季落差已縮小至五．九五倍；另房貸負擔率同期間差距從三十三．○五個百分點，到最新一期已縮小至二十五．七八個百分點。

電子新貴剛性需求 推升房價

房市專家何世昌分析，北市與新竹縣購屋負擔差距拉近主因，一是北市近幾年房價漲幅較小，竹縣房價漲幅太高；其次是北市人口數在二五○萬人游移，而竹縣人口數持續上升，即將突破六十萬人，剛性需求強、但新建案供給量偏低，才不斷推升房價。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，新竹地區雖然房價所得比快速攀升，但購屋客群不少都是園區客，購屋能力相對其他區域高，但節節高升的房價，新進園區的工作人口相對壓力較大，被迫得多存幾年才能買房。

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