農地投資客揪團短進短出 押注政策全台炒地

「桃竹苗大矽谷推動方案」政策利多引發農地短期炒作，熱區集中在苗栗縣頭份、竹南，農地投資客走短線套利模式，平均三個月就出場。圖為竹南鎮大埔段中大埔小段農地。（圖：飛鷹地產提供）

〔記者徐義平／台北報導〕「桃竹苗大矽谷推動方案」炒作走短線套利，平均三個月就出場。根據房仲業者透露，這波大矽谷方案的農地投資客，多數來自北部、台中以及嘉義，這群投資客長期關注全台政策利多，進而切入土地買賣，且設定價差一到、馬上出場獲利走人，僅一年多時間，農地單價已炒高翻倍。

飛鷹地產副總經理陳臻誼指出，目前大矽谷方案範圍，原有地主持有土地比率超過六成，且多數惜售，真正能短期投資的土地比率不到四成；而這群投資客操作模式不外乎短期進出，一買一賣平均只花三個月，獲利目標設定在每坪上漲二萬元就出場，但仍有少數投資客認為拉長時間土地增值效益更高，因此選擇長期持有。

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集資炒作農地占6成

進一步分析農地投資客操作模式，其中五百坪以下農地多為獨資，而八百坪以上則以集資操作為主；根據目前買賣狀況，獨資占比約四成、集資占六成。

陳臻誼表示，大矽谷方案消息剛釋出時，農地每坪行情約三萬元，部分投資客將獲利目標設定在每坪五萬元就出場，之後再接手的投資客則將出場單價設定在七萬元，僅一年多時間、經好幾輪買賣操作後，目前每坪行情已炒高至八．五萬至九萬元，等於最高翻漲兩倍之多。

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