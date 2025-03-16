半年內暴漲46％！「桃竹苗大矽谷」剛起跑 農地炒客先賺飽

「桃竹苗大矽谷推動方案」政策利多引發農地短期炒作，熱區集中在苗栗縣頭份、竹南，農地投資客走短線套利模式，平均三個月就出場。圖為後龍鎮苦苓腳段農地。（圖：飛鷹地產提供）

苗栗頭份、竹南多筆農地短期交易 總價從1.3億炒高至1.9億

〔記者徐義平／台北報導〕預計開發面積達一六○○公頃，拚二○二七年可新增十四萬就業人口、創造六兆元產值的「桃竹苗大矽谷推動方案」，是透過既有產業園區進行轉型，理應無涉於農地炒作，但苗栗縣頭份、竹南早有一群投資客聞風而至。根據內政部實價網最新資訊，近年來出現多筆農地短期交易實價，短短不到半年，一買一賣之間，交易總價從一．三億炒高至一．九億元，暴漲逾四十六％。

不受限貸令規範 投資客短線套利就跑

飛鷹地產副總經理陳臻誼指出，農地、農舍等房地產買賣貸款成數，不在第七波選擇性信用管制的範圍，加上買賣農地只要賣家能夠申請到農用證明，農地移轉就可免徵土地增值稅或房地合一稅，而該計畫發布後所引發的短期農地買賣，超過九成賣家能取得農用證明，幾乎可免於房地合一稅、二年內四十五％重稅稅率的箝制。

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根據飛鷹地產彙整，該方案引發的農地短期炒作熱區，集中在苗栗縣頭份市隆興段、湳湖段、興隆段上埔小段、興隆段興隆小段，竹南鎮大埔段、後龍鎮苦苓腳等地段，該方案在去年二月底消息曝光，因此買賣最熱絡時間點是去年三月至九月，農地單價快速翻升。

房地產業者指出，過去農地短期交易最知名的區域就是桃園航空城計畫，農地每坪炒高至超過二十萬元，但也出現計畫很長時間沒有進展，導致投資客套牢的現象。

曾任苗栗縣都市計畫委員十一年的飛鷹地產董事長王銘國指出，大矽谷方案主要是以產業園區轉型為核心，未來有很大機率是國家級AI（人工智慧）產業發展的重點，若計畫推動順利，預期可帶來就業機會成長、收入增加，進而創造強勁的人口紅利。

不過，房市專家何世昌認為，大矽谷計畫橫跨桃竹苗等三縣市，並未劃定新的都市計畫，而是以既有產業園區進行轉型，按理說應無益於農地炒作，但實際上卻出現投機歪風，可能是都市計畫以外土地不受限貸令規範，以及違規使用產生的收益高，亦不排除是投資人誤信錯誤訊息而進場買農地。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛說明，農業發展條例規定，農業使用的農地賣給自然人時，得申請不課徵土地增值稅，而第三十八之一條規定，繼承農地也有條件不課徵土地增值稅或免徵遺產稅、贈與稅或田賦，因此被不少人視為重要的財富儲存與傳承工具。

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