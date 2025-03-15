法說會速報》統一羅智先：今年維持健康成長

統一集團董事長羅智先表示，對川普關稅政策就走一步、看一步，集團今年仍將會維持健康穩定成長。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕統一（1216）集團昨召開聯合法說會，對於今年展望、關稅戰的影響，董事長羅智先表示，對川普關稅政策就走一步、看一步，如果全世界都受到影響，各產業也一定會受到影響，因此要培養自己的應變能力，就像颱風要來，就只能做好防颱措施，而統一集團今年仍將會維持健康穩定成長。

羅智先指出，轉投資的統一中控今年可維持8～10%的成長，而台灣市場就很難說，現在很難預估成長比例。

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統一陸續收購Yahoo台灣電商事業、入主PChome網家（8044）後，羅智先指出，這2家都有自己的經營模式，不急著做整合，等2家熟悉對方的商業邏輯後，再從業務運作上看有何互補之處，預期此過程會有一段相當長的時間，做實體業務與電商業務的企業，很多場域、思維都有很大的不同，公司還在摸索中。

統一集團積極建置各大物流園區，羅智先說，集團計畫投資百億元，其中大型物流園區要建置5～6個，而台南新市物流中心預計今年第2季啟用。

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