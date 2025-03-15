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飆股幕後》特定主力鎖籌碼 高技2月來飆逾56%

2025/03/15 05:30

高技2月以來，累積漲幅達56%，昨盤中衝上168.5元創下掛牌新高價。（取自網路）高技2月以來，累積漲幅達56%，昨盤中衝上168.5元創下掛牌新高價。（取自網路）

記者卓怡君／特稿

PCB板廠商高技（5439）因AI伺服器與網通產品出貨大增，2月合併營收5.03億元，衝上歷史新高，月增43.58%，年增67.27%，2月以來吸引特定大戶主力進場，融資大增，截至週四為止，融資使用率高達74.3%，2月以來無懼大盤大幅拉回，股價一路驚驚漲，從108元起漲，累積漲幅達56%，昨盤中衝上168.5元創下掛牌新高價。

以高技產品結構來看，網通產品占比最高40%、電工占比為30%、車用占比為27%、半導體及其他占比為3%。去年受到車用市場不佳影響，全年營收41.77億元，年減3.97%，不過在網通與AI伺服器相關產品出貨帶動下，今年前2月合併營收8.54億元、年增達39.66%。

高技為了因應客戶需求，今年預計投下10億元資本支出擴增產能，網通、AI伺服器與車用產品將是今年成長主要動能，法人預估，高技車用產品隨新款EV車款導入量產，車電用板出貨可挑戰年增40～50%，今年高技產能可望擴充30%，新增產能將從第二季開始貢獻營收，推升今年營運增溫。

融資居高不下 追高宜慎

以籌碼結構來看，外資自2月起至3月14日買超高技2942張、投信買超979張，融資自2月起至3月13日增逾2500張、已使用1.7萬張，融資使用率逾74%，法人指出，高技今年營運轉佳，獲利有望成長，但需留意短線漲多與融資居高不下的風險。

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