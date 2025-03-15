飆股幕後》外資、大股東加持 牧德2個月漲7成

牧德股價本月以來漲幅近30%，近二個月漲幅更超過7成。圖為牧德董事長汪光夏。（記者洪友芳攝）

記者洪友芳／特稿

光學檢測設備廠牧德（3563）在大股東日月光（3711）支持下，跨足開發相關半導體設備，營運並擺脫去年谷底，帶動近期股價強彈，站穩5百元大關之上，昨收565元，本週最高來到576元，創下新天價，統計本月以來，牧德股價漲幅近30%，近二個月漲幅更超過7成。

背靠日月光 跨足半導體設備

牧德除了與日月光策略結盟投入開發半導體先進封裝相關設備，去年底並策略參與另一家光學檢測設備鏵友益（6877）私募增資案，雙方攜手研發相關新產品。

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牧德原深耕PCB檢測設備，今年多路並進，半導體設備將開始貢獻營運，該公司以在手訂單估計，今年半導體營收比重可望達15～20％，毛利率則希望持穩在60%以上。

牧德預計今年半導體晶圓檢測、先進封裝檢測業務將挹注成長，產品包括封裝六面體檢查系列、Wafer AOI系列（包裝先進封裝的FOWLP、FOPLP及矽光子檢查設備），同時，今年也規劃推出10多項半導體應用系列新設備，因應新增產品線，牧德逐漸擴編組織，增加研發人力，並分割設立PCB事業群與半導體事業群。

牧德度過去年營運谷底，今年上半年營收可望逐季成長，日前公告2月營收2.71億元，月增26.18%、年增1.96倍，創同期新高，單月獲利1.21億元，年增870%，EPS（每股稅後盈餘）達2.08元，累計今年1、2月營收為4.87億元，年增1.83倍。

從籌碼面來看，外資本月買超牧德2950張，連續二個月買超，且較上月1810張增加，總計今年以來，累計買超為4130張，持股比16.61%，較去年第四季11.13%提高。而牧德截至週四為止，融資使用率達61%，是被特定人士鎖定的標的，投資人宜留意股價波動。

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