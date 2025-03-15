盤勢分析》貿易戰升級 留意原物料族群

外資持續砍出台股，台積電未來可能被迫與英特爾合作，加權指數反彈無力，終場小漲6.37點。（中央社）

美國總統川普不斷威脅加徵關稅，引發各國報復反擊，貿易戰升溫，4月即將登場的「對等關稅」為美股帶來壓力，昨日早盤在亞股走揚帶動下，台股一度重回22000點大關，但因外資持續砍出台股，台積電（2330）未來可能被迫與英特爾合作，令市場瀰漫保守氣氛，加權指數反彈無力，終場小漲6.37點，收在21968.05點，成交量約3482億元。

三大法人昨合計賣超74.8億元，其中外資賣超104.8億元、投信買超74.9億元、自營商賣超44.9億元；外資台指期淨空單小增145口，累積外資期貨淨空單逾4.18萬口。

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國泰證期顧問處協理蔡明翰分析，美股持續創波段新低，反應關稅貿易戰，川普關稅炮火延伸至歐盟，市場擔憂未來經濟受到衝擊，關稅議題持續圍繞市場，費城半導體指數稍見止穩，台股觀望氣氛濃厚，下週需觀察輝達GTC大會是否有亮點率領AI概念股止跌反彈，目前資金尚未回流電子股，可多留意原物料等相關族群。

統一證券指出，川普啟動鋼鋁關稅，各國陸續採取報復反制後，川普再度威脅關稅戰還會升級，加劇市場擔憂，外電傳出台積電邀美國晶片廠商入股英特爾，再度對台積電帶來不確定變數，台股失守年線，技術面轉弱，外資現貨持續賣超、融資無法有效減肥，籌碼面仍不利多方，建議低接不追高，並嚴控持股比例。（記者卓怡君）

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