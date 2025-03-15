晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

盤勢分析》貿易戰升級 留意原物料族群

2025/03/15 05:30

外資持續砍出台股，台積電未來可能被迫與英特爾合作，加權指數反彈無力，終場小漲6.37點。（中央社）外資持續砍出台股，台積電未來可能被迫與英特爾合作，加權指數反彈無力，終場小漲6.37點。（中央社）

美國總統川普不斷威脅加徵關稅，引發各國報復反擊，貿易戰升溫，4月即將登場的「對等關稅」為美股帶來壓力，昨日早盤在亞股走揚帶動下，台股一度重回22000點大關，但因外資持續砍出台股，台積電（2330）未來可能被迫與英特爾合作，令市場瀰漫保守氣氛，加權指數反彈無力，終場小漲6.37點，收在21968.05點，成交量約3482億元。

三大法人昨合計賣超74.8億元，其中外資賣超104.8億元、投信買超74.9億元、自營商賣超44.9億元；外資台指期淨空單小增145口，累積外資期貨淨空單逾4.18萬口。

國泰證期顧問處協理蔡明翰分析，美股持續創波段新低，反應關稅貿易戰，川普關稅炮火延伸至歐盟，市場擔憂未來經濟受到衝擊，關稅議題持續圍繞市場，費城半導體指數稍見止穩，台股觀望氣氛濃厚，下週需觀察輝達GTC大會是否有亮點率領AI概念股止跌反彈，目前資金尚未回流電子股，可多留意原物料等相關族群。

統一證券指出，川普啟動鋼鋁關稅，各國陸續採取報復反制後，川普再度威脅關稅戰還會升級，加劇市場擔憂，外電傳出台積電邀美國晶片廠商入股英特爾，再度對台積電帶來不確定變數，台股失守年線，技術面轉弱，外資現貨持續賣超、融資無法有效減肥，籌碼面仍不利多方，建議低接不追高，並嚴控持股比例。（記者卓怡君）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財