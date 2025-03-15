運價跌不停 歐美線大跌逾10%

貨櫃三雄股價昨日僅萬海上漲，漲幅3.12%。（萬海提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）為1319.34點，較上週下跌116.96點，跌幅8.14%，為連9跌，其中，遠東到歐洲、美西、美東航線跌幅都逾10%，而遠東到美西、美東運價更分別跌破2000、3000美元。

市場人士表示，運價持續走低，除聯盟重組、低價搶貨外，最主要是關稅戰引發市場揣測通膨影響消費力，因此觀望氣氛濃厚，雖然船商預計4月喊漲千美元，但屆時漲價是否成功，以及漲幅多少，都還是未知數。

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貨櫃三雄股利全數公布完畢，在投資人獲利了結下，貨櫃三雄股價昨日僅萬海（2615）上漲，漲幅3.12%，長榮（2603）、陽明（2609）跌幅分別為4.56%、0.27%。其中，外資賣超長榮達1.68萬張，排名外資賣超第3名，投信賣超6292張，排名投信賣超第1名，總計三大法人賣超長榮達2.29萬張。

根據最新一期SCFI顯示，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）為1342美元，週跌幅15.17%；遠東到地中海運價每TEU為2295美元，週跌幅8.82%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）為1965美元，週跌幅14.22%；遠東到美東每FEU為2977美元，週跌幅10.57%。近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一期上漲7美元，達446美元，漲幅1.59%。

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