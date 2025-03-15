國泰金︰今年股利優於去年

國泰金去年稅後盈餘1112億元，每股盈餘7.29元，雙雙創歷史次高。（記者吳欣恬攝）

國泰人壽雙接軌後 積極評估併購

〔記者吳欣恬／台北報導〕保險業面臨2026年雙接軌倒數，國泰金（2882）昨舉行法說會。國泰金財務長陳晏如表示，去年每股盈餘衝上歷年次高，配息將反映獲利，並參考同業配發情況；總經理李長庚透露，今年股利會比去年相對好很多。李長庚還說，子公司國泰人壽將順利接軌IFRS 17與ICS，未來如有併購機會，將會比較積極。

EPS 7.29元 創歷史次高

國泰金去年稅後盈餘1112億元，每股盈餘7.29元，雙雙創歷史次高；陳晏如表示，去年每股盈餘衝上歷年次高，配息會反映獲利，並參考同業配發的情況；國泰金總經理李長庚也透露，會爭取比去年更好的股利、比去年相對好很多。

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李長庚說，國泰金過去幾年都在努力讓子公司國泰人壽能順利接軌IFRS 17和ICS，目前大致上已經可以順利接軌，未來會努力讓股利配發有更佳水準，同時讓獲利累積的資本量能，支援各子公司的業務發展，如果有併購機會，會比較積極。

ICS達190% 較標準高出不少

國壽2024年在股票市場實現獲利1142億元，年增1.8倍；債券部份也實現11.39億元，但低於前一年。去年底國壽金融資產未實現部位呈現虧損，主要是債券部位。國壽執行副總林昭廷說，去年底股市未實現利益仍有上千億元，今年2月底略下降到約800多億元。

林昭廷坦言，國壽過去背了很多高利率保單的包袱，利息成本很重，6%以上的保單占比達27%，接軌一次性按市值計價，淨值勢必會稍微下降，但也會有充足的CSM（合約服務邊際）釋出。

他表示，國壽2012年起，策略上即朝價值導向，聚焦在健康險等保障型商品，每年新契約CSM都會以700億元以上數字成長，去年新契約CSM約900億元，加上CSM釋出在未來5年內，每年可以10%到15%成長，有充足的的CSM可以抵銷高利率保單的負面影響。

林昭廷透露，以金管會最新公布的第4階段試算ICS，國壽ICS達190%，高出法定標準100%不少，未來面對資本市場波動，是相當有利的資本緩衝。連帶的正面效益，未來國壽上繳金控的現金股利一定比過去來得正面。

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