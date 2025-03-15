全台唯一地方首長 陳其邁將出席輝達GTC

NVIDIA GTC二○二五（全球人工智慧大會）將於本月十七日到廿一日舉行，高雄市長陳其邁證實以VIP身分受邀與會。（記者王榮祥攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕NVIDIA GTC二○二五（全球人工智慧大會）將於本月十七日到廿一日舉行。高雄市長陳其邁昨證實以VIP身分受邀與會，並將率團訪問美國西岸，盼透過交流深化國際合作，加速高雄產業升級與城市轉型。這是陳其邁任內第三度率團出訪，前兩次都是訪日，這是頭一回訪美，也是全台唯一一位地方首長受邀參加GTC。

陳其邁說明，將於本月十六日至廿日率領市府團隊訪問美國西岸，並出席NVIDIA GTC二○二五大會，訪問團由經發、工務、交通、環保及水利局組成，將拜訪當地指標科技大廠、政府單位及學研機構。

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他說，為打造高雄的生成式主權AI平台，已於去年底正式啟動「智慧高雄燈塔計畫」，攜手中華電信、NVIDIA、Linker，及國公營企業共同建置本地端AI模型與平台，以提升政府智慧治理的效率，加速智慧城市發展願景，這也是市府受邀主因。

陳其邁表示，高雄正從傳統工業城市轉型為智慧科技重鎮，這次出訪將可掌握AI及相關技術最新趨勢，並與NVIDIA高層深入討論現有合作專案、交流技術應用合作機會，進一步提升高雄在智慧城市、5G AIoT與數位治理等領域的發展動能。

此行程也將前往舊金山灣區，考察水岸經濟發展模式，並拜訪史丹佛大學、Berkeley新創加速器SkyDeck等產官學研機構。期盼透過這次訪美，深化全球鏈結，推動高雄成為具國際影響力的科技智慧城市。

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