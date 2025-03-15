關稅戰避險需求增 金價漲破3千美元

美國總統川普關稅戰不斷升級，推升避險需求，昨日黃金現貨價格漲破三千美元，是今年第十三度創新高。（彭博資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普關稅戰不斷升級，推升避險需求，昨日黃金四月期貨價格率先突破每英兩三千美元後，黃金現貨價格隨後也漲破三千美元，是今年第十三度創新高。

紐約黃金現貨十三日收盤大漲一．九％至每英兩二九八九．一八美元，創下今年第十二個新高紀錄不久，十四日盤中再攀高峰，一度上漲○．四％，每英兩來到三○○一．二美元。彭博報導，麥格理集團分析師在報告中指出，今年第三季時，黃金可能飆升至每英兩三五○○美元。

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台幣一度貶破33元

另川普關稅戰威脅不斷，在美股破底下，台股昨天勉力收小紅，新台幣兌美元匯率昨盤中一度貶破三十三元整數關卡，但出口商見到難得好價位，拋匯踴躍，加上尾盤央行進場調節，新台幣午後貶轉升，終場收在三十二．九五四元、小升○．七分，成交量十八．六八億美元。

本週新台幣匯價累計貶值一．二角或○．三六％，週線連三黑。央行統計，昨美元指數上漲○．三％，日圓重挫○．六五％、新加坡幣貶○．一六％、韓元貶○．○四％，人民幣勁揚○．一三％。

匯銀主管表示，川普關稅戰持續升級，市場對經濟衰退的疑慮加深，加上川普政策反覆，金融市場最怕不確定性，美股持續破底，台股與美科技股連動密切，也難有表現；而股市不佳，外資熱錢持續出走，新台幣匯價還能站在三十二字頭，「央行應該守得很辛苦」。

因美股跌深，市場期待有機會反彈，若外資匯出力道減緩，新台幣或有機會在三十二．八元至三十三．一元間來回整理。而下週超級央行週將登場，美國聯準會如何看待川普新政對經濟的影響，降息路徑圖是否有變，也影響全球金融市場走勢。

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