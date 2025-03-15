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攜手海委會、高市府 施振榮倡議打造首座海洋科學園區

2025/03/15 05:30

宏碁創辦人施振榮（左5）發起倡議，推動在高雄興達港打造國內首座海洋科學園區。（施振榮辦公室提供）宏碁創辦人施振榮（左5）發起倡議，推動在高雄興達港打造國內首座海洋科學園區。（施振榮辦公室提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕為擴大台灣能量的影響力，宏碁集團創辦人施振榮發起倡議，民間將積極與高雄巿政府及海洋委員會等相關單位攜手共創，推動在高雄興達港打造國內首座海洋科學園區；他強調，台灣的能量不僅在半導體，可在現有基礎上共同推動發展未來的海洋新產業。

相中興達港 整合海洋、半導體、綠能科技

施振榮昨邀集高雄巿政府、海洋委員會、國發會、國科會、南部科學園區管理局、農業部、經濟部等單位代表舉辦座談會溝通建立共識。他表示，台灣是海島，在半導體與ICT（資通訊）的產業基礎上，未來有發展海洋科技產業的潛力，也有應用的場域，關鍵是要朝國際化發展，才能擴大台灣產業能量的影響力；因此他提出倡議，打造高雄興達港成為海洋科學園區，發展海洋科技及應用，進而形成產業生態聚落，攜手共創價值。

施振榮強調，台灣雖小，但最大的競爭力來自供應鏈，面對未來，具有彈性、速度、成本等優勢，尤其對於淨零碳排等海洋科技，相信台灣的產業供應鏈可為全世界做出更多貢獻，也許要十年才能看到初步成果，這需要各部會先有共識，才能有效推動。

出席的高雄巿政府副巿長林欽榮表示，海洋科學園區的設置，是將海洋科技與綠能、半導體等高科技產業結合，不僅符合高雄市政府的淨零轉型政策，也契合中央推動的「大南方新矽谷」計畫，市府對此樂觀其成。

海洋委員會海洋資源處處長吳龍靜則說，在海洋產業發展條例下，可依現有辦法來協調各單位對海洋科學園區的規劃進一步討論，以面對產業未來的發展需要。

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