財報股利速報》長榮去年EPS64.87元 配息32.5元 智邦去年EPS21.49元 配息11元 瓦城去年EPS9.01元 配息9元

長榮2024年EPS 64.87元， 現金股利每股32.5元。（長榮提供）

長榮去年EPS64.87元 配息32.5元

〔記者王憶紅／台北報導〕貨櫃航商長榮（2603）昨公告去年財報，稅後盈餘1394.53億元，創史上第三高，年增294.64%，每股稅後盈餘（EPS）達64.87元，董事會決議每股將配發現金股利32.5元，配息率約50%，以昨日收盤價230.5元計算，現金殖利率約14%。

長榮表示，配息率5成主要是綜合考量獲利及全體股東利益，並配合未來營運需求及資本支出規劃。

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展望未來，長榮指出，將積極調整航線及船隊配置，以因應國際經貿環境高度不確定性的情勢，且靈活調整營運策略，並強化與國際海洋聯盟進一步合作，同時持續推動船隊優化與更新計畫，確保長期營運穩健度與永續競爭韌性。

智邦去年EPS21.49元 配息11元

〔記者王憶紅／台北報導〕網通廠智邦（2345）去年第四季單季每股稅後盈餘8.1元，創歷史單季新高，推升去年每股稅後盈餘21.49元，亦創歷史新高。董事會決議每股將配發現金股利11元，配息率約51.18%，以昨日收盤價650元計算，現金殖利率1.69%。

智邦去年第四季稅後盈餘45.25億元，季增70.75%，年增100.9%，每股稅後盈餘8.1元；全年稅後盈餘120億元，年增34.52%，每股稅後盈餘21.49元。

法人指出，智邦受惠AI加速卡與交換器需求增加，預估第一季淡季不淡。智邦2月營收129.08億元，年增141.51%，創歷史次高，累計1~2月營收254.33億元，年增126.48%。

瓦城去年EPS9.01元 配息9元

〔記者王憶紅／台北報導〕連鎖餐飲瓦城（2729）去年營收創歷史新高，稅後淨利3.53億元，每股稅後盈餘9.01元。董事會決議每股配發現金股利9元，以昨日收盤價202.5元計算，現金殖利率約4.4%。

展望今年，瓦城指出，鎖定五大核心策略：雙位數展店、多品牌發展、全球研發中心啟用、進軍美國市場、食品安全高標準監管，以驅動集團全方位成長。

在展店策略上，將延續多品牌展店策略，持續進駐全台具潛力的商圈與商場，並將正式進軍美國市場，首家門店選址於洛杉磯指標性商場，預計9月試營運，並計畫全年開設2間門店，而全球研發中心預計於第二季啟用。

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