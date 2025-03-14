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盤勢分析》台積電守前低 大盤才能止穩

2025/03/14 05:30

台積電昨天由紅翻黑，加權指數一路下殺，台積電尾盤再被摜壓，加權指 數上下震盪近600點，終場大跌316.68點。圖為示意圖。（資料照）台積電昨天由紅翻黑，加權指數一路下殺，台積電尾盤再被摜壓，加權指 數上下震盪近600點，終場大跌316.68點。圖為示意圖。（資料照）

因美國最新消費者物價指數（CPI）低於預期，推升美國科技股反彈，台積電（2330）昨日股價一早重回千元大關，帶領台股向上攻堅，一度大漲逾274點，攻上22500點，但上檔賣壓大舉出籠，關稅紛擾陰魂不散，台積電由紅翻黑，加權指數一路下殺，台積電尾盤再被摜壓，加權指數上下震盪近600點，終場大跌316.68點，收在昨最低21961.68點，失守22000點大關與年線，成交量約3786億元。

三大法人昨合計賣超286.6億元，其中外資賣超236.2億元、投信買超16.4億元、自營商賣超66.8億元；外資台指期淨空單減少1677口，累積外資期貨淨空單逾4.17萬口。

啟發投顧副總容逸燊指出，台積電昨股價開高走低，收了長黑，需穩住前波低點，為台股止穩首要條件，台股反彈面臨壓力區，希望能在22000點打第二隻腳；川普關稅即將在4月初進一步明朗，短線態度反覆造成市場波動，預計第二季後利空有望出盡，可逢低留意記憶體、消費性電子等低基期族群。

統一投信台股團隊表示，今年台股最大的變數仍是川普，川普關稅政策由第一任期的主打中國，第二任期擴大到加拿大、墨西哥，轉變為全球打擊，投資人需靜待關稅政策明朗，短線上投資布局建議保持分散。

（記者卓怡君）

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