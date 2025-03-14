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和碩今年增美國產能 去年盈餘配息4.5元

2025/03/14 05:30

和碩去年每股稅後盈餘6.34元、創下近3年高點，每股擬配息4.5元。 （資料照）和碩去年每股稅後盈餘6.34元、創下近3年高點，每股擬配息4.5元。 （資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）昨舉行法說會並公告去年財報，去年每股稅後盈餘6.34元、創下近3年高點，每股擬配發現金股利4.5元，以昨日收盤價92.7元計算，現金殖利率約4.85%。和碩看好旗下AI伺服器事業受惠於去年基期較低，今年的成長幅度可望達到2位數至3位數百分比，全年資本支出3億至3.5億美元（約新台幣98.86億元至115.34億元），因應後續美國產線設置需求以及其他業務發展，保留一定程度的彈性上調空間。

去年EPS6.34元 近3年新高

和碩預期今年首季旗下消費性電子、通訊產品皆會受到傳統淡季影響，業績貢獻將呈現季減，資訊產品當中的筆電出貨同步季減個位數百分比，不過，預期第二季隨著通訊產品新平台帶動換機需求，加上5G、Wifi-7走向成熟，物聯網新客戶、新產品開始貢獻，儘管遊戲機仍處於淡季，但單季表現可望平穩向上。

關於AI伺服器，和碩目前在手訂單包括L10、L11，且為增加市場競爭力，因應不同商業模式、營運規模的客戶，從整機出貨起還包辦應用測試、場域配置與工程師支援等服務，以客戶為尊、爭取更多合作機會，並與上下游談判價格確保利潤，希望第二季起能有更多出貨消息。

和碩也點出，AI伺服器客戶會視自身需求「一單一單地下」，不易預測今、明年的確切需求，但至少集團發展腳步踩得很穩，在未來大量出貨AI伺服器前，暫時無法預測未來相關訂單對於合併毛利率的確切影響，呼籲外界先行參考同業表現。

談到設廠規劃，和碩強調「關稅只是成本的一部分」，在不同的地方製造，還要考慮人工、運費等因子，客戶不會僅單從關稅角度決定生產地點，和碩也要致力於降低客戶成本，靈活提供相對服務，由於GB200伺服器進度已與競爭對手平起平坐，甚至有小部分進度超前，今年期望開出美國產能，也將在當地增加員工規模。

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