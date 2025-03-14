晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

魚飼料聯合漲價 5業者重罰1200萬

2025/03/14 05:30

公平會昨日表示，魚飼料業者全興、大成、福壽、泰山及漁大等聯合漲價，決議重罰五家業者合計一二○○萬元。（資料照）公平會昨日表示，魚飼料業者全興、大成、福壽、泰山及漁大等聯合漲價，決議重罰五家業者合計一二○○萬元。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕公平會昨日表示，魚飼料業者全興、大成、福壽、泰山及漁大等聯合漲價，且同時在二○二二年六月十日發送漲價通知單，調漲金額均為低蛋白魚飼料每公斤調漲一元，高蛋白魚飼料每公斤調漲三元，涉及聯合行為；公平會決議處全興四百萬、大成三百萬、福壽及泰山各二百萬、漁大一百萬元，五家業者合計重罰一二○○萬元。

公平會接獲檢舉並調查發現，這五家業者的經營條件、成本結構各不相同，二○二二年一至五月各項魚飼料的原料成本增加金額也不相同，卻呈現成本增加金額不一、調漲金額卻相同的不合理現象。且業者本可提出具競爭性的調漲方案，透過競價爭取客戶，卻未見任一業者緩漲、或提出低於同業的價格，違反商業行為的經濟合理性。

除漲價金額一致 宣布調漲通知也在同一天

此外，五家業者除了二種飼料漲價金額一致外，宣布調漲價格的通知更是在同一天；因為魚飼料供應市場競爭激烈，業者如是自行獨立調價，在同一天通知相同漲價金額的機率微乎其微。

公平會指出，各家業者的主張、提供的事證，經查證多與事實不符，依市場狀況及五家業者的主張，公平會排除是自發性平行行為的可能性，因此認定這五家業者合意調漲魚飼料價格，足以影響魚飼料市場之供需功能，經委員會決議重罰五家業者共一二○○萬元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財