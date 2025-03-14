魚飼料聯合漲價 5業者重罰1200萬

公平會昨日表示，魚飼料業者全興、大成、福壽、泰山及漁大等聯合漲價，決議重罰五家業者合計一二○○萬元。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕公平會昨日表示，魚飼料業者全興、大成、福壽、泰山及漁大等聯合漲價，且同時在二○二二年六月十日發送漲價通知單，調漲金額均為低蛋白魚飼料每公斤調漲一元，高蛋白魚飼料每公斤調漲三元，涉及聯合行為；公平會決議處全興四百萬、大成三百萬、福壽及泰山各二百萬、漁大一百萬元，五家業者合計重罰一二○○萬元。

公平會接獲檢舉並調查發現，這五家業者的經營條件、成本結構各不相同，二○二二年一至五月各項魚飼料的原料成本增加金額也不相同，卻呈現成本增加金額不一、調漲金額卻相同的不合理現象。且業者本可提出具競爭性的調漲方案，透過競價爭取客戶，卻未見任一業者緩漲、或提出低於同業的價格，違反商業行為的經濟合理性。

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除漲價金額一致 宣布調漲通知也在同一天

此外，五家業者除了二種飼料漲價金額一致外，宣布調漲價格的通知更是在同一天；因為魚飼料供應市場競爭激烈，業者如是自行獨立調價，在同一天通知相同漲價金額的機率微乎其微。

公平會指出，各家業者的主張、提供的事證，經查證多與事實不符，依市場狀況及五家業者的主張，公平會排除是自發性平行行為的可能性，因此認定這五家業者合意調漲魚飼料價格，足以影響魚飼料市場之供需功能，經委員會決議重罰五家業者共一二○○萬元。

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