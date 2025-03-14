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電價若上漲 影響通膨程度有限 楊金龍暗示：短期內利率維持不動

2025/03/14 05:30

楊金龍立院答詢重點楊金龍立院答詢重點

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行總裁楊金龍昨日赴立法院財委會業務報告並備質詢。他指出，若電價上漲，對台灣通膨有影響、但程度有限，央行利率是否要調整有四大考量，也要留意川普二．○對全球經濟的不確定性；似乎暗示央行短期內利率將維持不動，下週理監事會議可能維持利率連四凍。

民進黨立委李坤城質詢，去年台電調漲電價，央行為抑制通膨預期上漲心理而預防性升息半碼，今年情況類似，是否也會「預防性升息」？楊金龍表示，電價調漲不至於造成萬物齊漲，以前幾波電價調漲經驗來看，對消費者物價指數有影響、但影響不是很大。央行去年預估今年通膨率原可降至一．八九％，考量電價與其他公用事業調整，可能會上修至二％左右。

楊金龍重申，央行利率是否調整要由理事會討論。雖然今年情況與去年類似，但目前物價尚屬平穩，也要將長期通膨下來的趨勢納入考量。

他說，央行貨幣政策調整除了要觀察通膨走勢與通膨預期、全球主要央行的貨幣政策調整情況與國內外經濟金融情況、經濟發展外，也須留意川普二．○帶來的不確定性。

強化金檢取代第八波信用管制

房市管制部分，立委郭國文指出，根據央行報告，二○二一年至今年二月底止，專案金檢次數共計一七○次，接下來央行是否以強化金檢取代第八波信用管制，楊金龍回答「那當然」。郭國文還督促央行，貸款成數超過上限、利用其他名目增貸是哪幾家銀行，該公布就要公布，才有遏阻效果，楊金龍也允諾辦理。

央行昨下午立即開出一張罰單。根據台銀公告，央行認定台銀違反「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，核處新台幣一百萬元罰鍰；台銀說明，已加強相關作業流程監控，並輔以系統管控。

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