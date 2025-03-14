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年終獎金入袋 1月總薪平均11.3萬元

2025/03/14 05:30

主計總處公布1月經常性薪資4萬7458元、年增2.91%。（記者鄭琪芳攝）主計總處公布1月經常性薪資4萬7458元、年增2.91%。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布一月經常性薪資平均四萬七四五八元、年增二．九一％，為近十五年同月最大增幅；由於年終獎金入袋，加計非經常性薪資後，總薪資平均十一萬三八四六元、年增三十八．一八％。另，一月製造業加班工時平均十五．八小時、為十年同月新高，其中電子零組件製造業加班工時二十四．七小時、創五十二年同月新高，反映AI等需求暢旺。

1月電子零組件加班工時 創52年同月最高

根據主計總處調查，一月底工業及服務業全體受僱員工八五○萬人，月減五千人、年增五．五萬人。各行業中，住宿餐飲業、支援服務業分別年增二萬人及一萬人，營建工程業、批發零售業、醫療保健及社會工作服務業也各增九千人，製造業則年減八千人。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，一月製造業加班工時十五．八小時、為近十年同月最高，年增○．五小時、連續八個月正成長；其中，電子零組件製造業加班工時達二十四．七小時，年增一．八小時、連續十九月成長，主要反映AI及高效能運算需求暢旺等，加上部分廠商過年前加班趕出貨。

另外，一月全體受僱員工經常性薪資（含本俸及固定津貼）平均四萬七四五八元、年增二．九一％，經常性薪資中位數三萬八一四二元、年增二．九八％；加計非經常性薪資（年終獎金、加班費等），總薪資平均十一萬三八四六元、年增三十八．一八％，主因廠商集中於一月發放年終獎金。

主計總處：薪資成長幅度大於通膨

扣除物價漲幅後，一月實質經常性薪資四萬三三六八元、年增○．二三％，實質總薪資十萬四○三五元、年增三十四．六％。主計總處表示，由於部分廠商調薪及增加發放獎金，薪資成長幅度大於通膨。

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