美對中關稅加倍 Q3起壓力將發威

圖為中國山東省煙台港等待裝入貨櫃的挖土機，這些挖土機將出口至非洲。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國今年已對中國進口商品累計加徵二十％關稅，中國經濟學者指出，關稅影響已在三月的第一週初步顯現，且二月中國出口增速已在放緩，今年第三季外貿恐會有明顯壓力。

鋼鐵板材開工率上週回落

香港《經濟日報》報導，平安證券首席經濟學家鍾正生與團隊透過微信公眾號「鍾正生經濟分析」發文指出，三月第一週鋼鐵板材、紡織及汽車相關開工率年增速回落，與出口需求、海外關稅存在關聯；從貨運指標看，第一週港口貨櫃吞吐量、貨物吞吐量、國際貨運航班年增速也回落。

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美國總統川普今年二月四日與三月四日分別對中國進口商品加徵十％關稅，使得中國輸美產品的平均關稅稅率來到三十五％左右；加拿大去年下半年也宣布對中國電動車加徵一○○％關稅，並對中國鋼鋁產品加徵二十五％關稅。

鍾正生引用中國交通部數據指出，截至三月二日當週，外貿占比約五成、通常用於運輸機械設備、紡織服裝、家電和輕工產品的的港口貨櫃吞吐量，較去年同期增加三．二％，較前值下滑四．三個百分點；主要用於運輸以消費電子為代表的高貨值產品與跨境電商的國際貨運航班班次年增二十八．五％，較前值下滑一．二個百分點；外貿占比約三成的港口貨物吞吐量年增二．五％，較前值下滑二．二個百分點。

另中國海關總署八日表示，中國一至二月以美元計價的出口年增二．三％，較前值下滑八．四個百分點，進口年減八．四％，較前值下滑九．四個百分點。

凱投宏觀經濟學家伊凡斯—普里查德（Julian Evans-Pritchard）表示，在消費者對關稅上漲預期的影響下，需求受到抑制，導致中國前二個月出口成長放緩，這種放緩發生在關稅尚未實施之前，關稅幾乎肯定會在不久後導致中國對美國的出貨量大幅下降。

前2個月出口成長已放緩

前北京大學光華管理學院金融系副教授唐涯主持的財經媒體「香帥的金融江湖」指出，中國前兩個月的出口成長放緩，與製造商搶出口的效應退燒有關，川普在首個總統任期期間，每輪關稅落地後六個月左右，中國出口增速較基準下滑至最低水準；照此推算，今年第三季中國外貿可能有明顯壓力。

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