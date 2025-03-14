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台積全球布局 供應鏈齊喊跟進

2025/03/14 05:30

晶圓代工龍頭台積電積擴大投資美國千億美元，台灣半導體供應鏈也跟進加速國際化腳步。（彭博）晶圓代工龍頭台積電積擴大投資美國千億美元，台灣半導體供應鏈也跟進加速國際化腳步。（彭博）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭台積電積擴大投資美國千億美元，台灣半導體供應鏈也跟進加速國際化腳步。供應鏈表示，台廠投資美國是這場關稅戰下不可逆的路途，「持續加碼投資跑不掉」；有些中小型供應商結盟組半導體供應鏈艦隊，要一起駛向海外市場，「希望多做一些國外生意」。

投資美國 關稅戰不可逆路途

崇越科技董事長潘重良表示，台積電積極前往美國投資，供應鏈才有機會參與美國的建廠與量產，提升國際能見度與競爭力，拓展在全球市場的影響力；他分析，川普祭出提高關稅政策，目的應是希望最先進的科技技術能前進美國、實現「美國製造」，製造與供應鏈都會跟著區塊移動，「台廠投資美國是這場關稅戰下不可逆的路途」，「持續在美國加碼投資跑不掉」。

崇越赴美3年 繳出獲利成績

崇越二○二一年在美國亞利桑那州成立子公司美國崇越，二○二四年七月於德州達拉斯設立第二個美國辦事處，赴美三年已繳出獲利成績，且挹注去年營收與獲利雙創新高。潘重良表示，美國崇越為了強化服務客戶的功能，在亞利桑那新建立小型石英檢驗室預計三月底落成，達拉斯也會爭取半導體、資料中心等相關業務。

無塵室整合工程廠聖暉總經理賴銘崑說，美國半導體供應鏈欠缺，台灣供應商初期跟著前往，得先花時間摸索、學習，但「繳學費就有機會」；因美國重返製造是不可避免的趨勢，聖暉將衡量客戶需求，評估進軍美國、歐洲據點的可行性，以強化國際市場布局競爭力。

因應台積電近幾年進行全球布局，台灣八家半導體供應鏈廠商前年集資一．六億元成立「德鑫半導體控股公司」，以「打群架」方式合作開發與行銷產品，從打入台灣旗艦廠再轉攻國外廠。成員之一的意德士科技董事長闕聖哲表示，因結盟產生顯著實質成效，吸引不少半導體供應鏈廠商也想加入，近期再成立「德鑫貳」半導體控股公司。

供應鏈廠商結盟行銷 成效顯著

闕聖哲說，第一家控股公司成員以半導體晶圓製造前段工程設備、耗材與零組件公司為主；第二家控股成員除了「德鑫半導體控股公司」，新增十家新夥伴，主要包括半導體先進封裝、製程材料及工業智能應用的公司。

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