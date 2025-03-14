陳立武接掌英特爾 不放棄晶圓代工

英特爾新任執行長陳立武。（取自英特爾官網）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國科技大廠英特爾（Intel）週三任命陳立武為新任執行長，將於三月十八日走馬上任，該公司希望仰賴他在半導體和軟體領域逾二十年的經驗，協助英特爾脫離困境。他在致英特爾員工的信函中表示，將堅持前執行長季辛格（Pat Gelsinger）推動的晶圓代工計畫，並努力把英特爾打造成世界一流的晶圓代工廠。

陳立武在致英特爾員工的信函中表示，將堅持前執行長季辛格推動的晶圓代工計畫。（彭博資料照）

堅持前執行長季辛格計畫

美國科技大廠英特爾（Intel）週三任命陳立武為新任執行長，將於三月十八日走馬上任。（法新社資料照）

現年六十五歲的陳立武出生於馬來西亞，在新加坡長大，後赴美求學，先後取得麻省理工學院核子工程碩士和舊金山大學企管碩士學位，在半導體和軟體領域有逾二十年的經驗；二○○九至二○二一年間擔任英特爾供應商益華電腦（Cadence）執行長，成功讓公司翻身，並與英特爾有深厚的關係，在創投業界也赫赫有名。

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陳立武在英特爾官網發布的信函表示：「將努力恢復英特爾作為世界一流產品公司的地位，將自己打造成世界一流的代工廠，並讓其感到前所未有的滿意，這正是我們重塑英特爾的未來得面臨的要求。」

與黃仁勳、蘇姿丰有往來

路透報導，陳立武的優勢在於，英特爾每個從前與潛在的客戶都認識他，也曾與他做過生意，不是收購他先前投資的新創公司，就是使用他所經營公司開發的軟體。陳立武也與輝達執行長黃仁勳及超微（AMD）執行長蘇姿丰有往來，這兩家晶片設計商傳曾被洽詢投資英特爾。

陳立武在二○二二年被任命為英特爾董事會成員，這是該公司恢復全球晶片製造領先地位計畫的一環，隔年英特爾擴大他的職掌，包括監督晶圓代工業務。但因為在如何扭轉公司局面上與董事會其他成員意見分歧，陳立武在去年八月請辭董事，如今他將重返董事會。

分析師：董事會勿擋改革之路

事實上，在季辛格去年十二月「被請辭」執行長後，陳立武就多次被點名是英特爾執行長接班人選。獨立分析師高德（Jack Gold）表示，陳立武能利用他的經驗以及其產業連結優勢，進而推動英特爾追求卓越，希望董事會在他做出需要的改革時，不要擋了他的路。

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