財經青紅燈》法辦魏哲家？

賴清德總統日前與魏哲家連袂召開記者會，向國人說明台積電佈局戰略思維四大重點及三階段策略。但政客「寧信傅崐萁、不信魏哲家」，竟喊出「法辦魏哲家」。 （資料照，記者劉信德攝）

10年前，某知名投行分析師發表了長達百頁的「中國你好；台灣再見」（Hello China；Goodbye Taiwan）產業趨勢報告，當時可說是「洛陽紙貴」，媒體紛紛轉載討論；而10年過去了，中國好不好？如人飲水、冷暖自知，但至少台灣沒有「被」再見。投行大咖報告理當是引經據典、可自圓邏輯，頂多是犯了「高估了習近平、低看了台商」的錯誤，但政客喊出「法辦魏哲家」，難道是瞧不起台灣人的智商嗎？

擁抱一中市場幾乎是這群人共同的臉譜，因在2015年中國紫光集團企圖入侵台灣半導體產業時，他們大多是搖旗吶喊的一群。根據投審司統計，從1991年開放台商赴中投資後，累積台資西進逾2101億美元、約新台幣6.7兆；而自1962年以來累積赴美投資僅476億美元，逾8成還是2018年美中貿易戰開打後，台商應對地緣政治變化才開始調整，難道是「西進有理、親美有罪」嗎？

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最大在野黨的「理盲」更令人瞠目結舌。國民黨立院黨團總召傅崐萁拍桌怒吼「（台積電）不可以出去」，有經過國人同意嗎？還質疑韓國三星有出走嗎？事實上，三星早已允諾將投入逾400億美元在美建立半導體工廠聚落，且過去三星大舉投資中國慘踢鐵板，已陸續關掉3座手機代工廠、1座HDI主板廠。

國民黨主席朱立倫也質疑台灣「矽盾」功能大幅降低，「護國神山」可能也少了一半？而依據台積電官網揭露，2024年母公司及其子公司所擁有及管理年產能超過1600萬片12吋晶圓約當量，就算亞利桑那甫量產的一廠與2028年量產的二廠提前計算進去，年產能也頂多72萬片，占比不過4％。朱主席稱少了一半？是怎麼算出來的啊？

「寧信傅崐萁、不信魏哲家」，這才是台灣最大的悲哀；這群政客廟堂之上信口開河，若真敢法辦魏哲家，台灣人難道不該憤而群起，將這群人趕下台嗎！（高嘉和）

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