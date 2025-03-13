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盤勢分析》技術面超跌 反彈須回補22459缺口

2025/03/13 05:30

股市昨日開高走高，加權指數收盤上漲207.27點，收在22278.36點，成交量約3506億元。（中央社）股市昨日開高走高，加權指數收盤上漲207.27點，收在22278.36點，成交量約3506億元。（中央社）

關稅紛爭持續，美股反彈無力，美國總統川普改口美國經濟無虞，美股期指盤後小漲；台股經過前天重挫後，台積電（2330）昨股價終於反彈，加上聯發科（2454）、廣達（2382）、鴻海（2317）等電子權值股回神，加權指數盤中一度上漲逾320點，但追價力道不足，外資持續砍殺、漲幅收斂，加權指數終場上漲207.27點，收在22278.36點，成交量約3506億元。

3大法人昨合計賣超178.7億元，其中外資賣超172.1億元、投信買超60億元、自營商賣超66.6億元；外資台指期淨空單減少2288口，累積外資期貨淨空單仍逾4.34萬口。

統一證券指出，台股前天向下跳空摜破年線，但隨即買盤低檔承接，略為放量且有302點的長下影線；不過技術指標日KD及RSI持續下彎，MACD黑色柱狀體擴大，技術面仍偏弱勢，惟技術指標已來到超跌區，若3日內能回補跳空缺口，則台股只是屬於多頭回檔的格局未變，操作上維持建議低接不追高，並嚴控持股比例。

群益期貨表示，目前在台積電千元關卡由支撐轉壓力下，技術面仍測試22000點關卡支撐，短線在3月10日的高點位置無法突破下，台股的反彈皆可悲觀操作。（記者卓怡君）

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