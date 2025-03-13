強化產品資安 「國家級漏洞獵捕」下半年啟動

資安院將推動「國家級漏洞獵捕計畫」，並接軌國際標準推動MIT資安標章。圖左為院長林盈達。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕國家資安研究院（資安院）院長林盈達今年一月上任後，立即擬訂「資安院二．○計畫」，昨宣布啟動並推出八大重點業務發展方向。其中，為提升台灣產品資安競爭力，資安院將推動「國家級漏洞獵捕計畫」，並接軌國際標準推動MIT資安標章。

數發部旗下的行政法人資安院昨舉行媒體交流，數發部長黃彥男、資安署長蔡福隆、資安院長林盈達與資安院一級主管都親自出席。

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林盈達指出，資安院三大願景為「構建國家數位安全堅實防禦基礎」、「打造Team Taiwan資安生態系」和「成為國家資安政策智庫」；而八大重點業務包含戰情牆、外網曝險分析、產品／供應鏈安全等。

在供應鏈安全方面，林盈達表示，「國家級漏洞獵捕計畫」預計下半年開始，結合駭客族群的志願者來測試資通產品，一旦發現產品有漏洞，就會給予獎金；資安院要號召廠商加入這個計畫，類似群眾外包的概念，結合駭客社群力量，完善供應鏈安全。

數發部今年預算遭大砍，黃彥男強調，很多刪減的經費是給法人做技術研發，資安就像「貓抓老鼠」，老鼠一直進化、有AI後越跑越快，貓也要升級能力才行，預算刪減當然有影響，數發部會在有限資源下繼續努力，希望不要產生重大破口。

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