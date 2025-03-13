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川普鋼鋁稅生效 歐盟4月祭反制關稅

2025/03/13 05:30

歐盟表示，四月起將對價值二六○億歐元的美國商品徵收反制關稅。（歐新社資料照）歐盟表示，四月起將對價值二六○億歐元的美國商品徵收反制關稅。（歐新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國川普政府對進口鋼鋁產品徵收二十五％關稅的措施十二日如期生效。歐盟表示，四月起將對價值二六○億歐元（約九三三六億台幣）的美國商品徵收反制關稅。另川普政府抨擊日本稻米關稅高達七○○％，暗示日本和稻米可能會成為川普關稅戰下個目標。

美批日本稻米關稅700％ 恐成下個目標

歐盟執委會表示，將於四月一日結束目前對美國商品暫停加徵關稅的措施，四月中旬將提出對美國商品的新一輪反制措施。

歐盟執委會主席馮德萊恩在聲明中說，「歐盟必須採取行動保護消費者和企業，我們今天採取的反制措施強有力且符合比例」；但強調歐盟已準備好參與有意義的對話，並已委託歐盟執委會貿易專員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）恢復與美國的會談，探討更好的解決方案。

針對澳洲未獲美國鋼鋁關稅豁免，澳洲總理艾班尼斯表示，川普政府的決定完全不合理，違背了雙方長久友誼的精神，也與兩國經濟夥伴關係利益有著根本上的矛盾；但澳洲不會對美國徵收對等關稅，並將繼續向美國遊說爭取豁免。

此外，白宮新聞秘書李威特週二在記者會出示一張圖表說，「看看日本，對稻米徵收七○○％的關稅」；川普堅持對等原則，所要求的只是公平和平衡的貿易做法。

一份標示為二○一五年的日本政府文件，把超額進口的稻米關稅定為七七八％，並標註這個數字是依據一九九九至二○○一年的米價所計算的。但研究日本關稅的日本政策研究大學院大學教授川崎研一（Kenichi Kawasaki）表示，日本對美國米徵收的關稅約為二○四％。

香港南華早報報導，中國已召見全球最大零售商沃爾瑪（Walmart）的高層主管舉行會談，並對其商業行為進行審查，還暗示在美中雙方展開貿易談判前，可能會對該公司採取更多懲罰措施。

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