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台積增美投資 劉鏡清：適用「N-1」規定

2025/03/13 05:30

國發會主委劉鏡清。（資料照）國發會主委劉鏡清。（資料照）

國安優先 最新、關鍵技術留台

〔記者李文馨、林菁樺、吳柏軒／台北報導〕台積電日前宣布擴大對美投資千億美元，對立委關切是否適用「N-1」等規定，國發會主委劉鏡清昨在立院答詢說，「我們是一定會適用的」，政府有三個原則會堅持到底，包括最新的技術不會過去、最關鍵的技術不准過去，以及國家安全優先。

國民黨立委王鴻薇質詢指出，過去對企業赴中投資，設有「N-1」的相關規定，以避免先進製程或技術無法持續領先，赴美投資是否也有同樣規定？

劉鏡清答詢說，政府有三個原則一定會把握得很清楚，包括最新的技術不會過去、最關鍵的技術不准過去、國家安全優先。他指出，這三個原則都已訂定好了，可以肯定最新的技術不會去國外，「我們會堅持到底」。行政院長卓榮泰也說，政府在與產業溝通過程中，第一條談到的就是「N-1」相關規定，包括他本人、經濟部長郭智輝與劉鏡清，都一起與產業談過很多次。

經濟部官員解釋，台灣二奈米已試產，今年將量產，而據台積電先前遞交美國商務部資料，二奈米最快二○二八年才赴美生產，至少慢了四十八個月以上，這段期間台積電在台灣將推進至一．四奈米或一奈米，仍會是先進製程重心，且符合N-1相關規定。

另，國科會主委吳誠文昨也重申，台積電不會變「美積電」，該公司保有的營業秘密連政府都不知，加上有「台灣先量產再出國」的共識，根留台灣原則不變；他強調，台積電董事長魏哲家曾保證，研發到第一個量產的工廠，一定是在台灣，在國內成功後才會擴散到全球其他基地。

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