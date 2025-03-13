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三個諸葛亮 難救一個英特爾

2025/03/13 05:30

外媒近來熱議，台積電擬邀集輝達等大客戶合資接手英特爾的晶圓代工業務；國內業界形容這將是「三個諸葛亮恐也難救一個英特爾」。（路透資料照）外媒近來熱議，台積電擬邀集輝達等大客戶合資接手英特爾的晶圓代工業務；國內業界形容這將是「三個諸葛亮恐也難救一個英特爾」。（路透資料照）

記者洪友芳／特稿

有句俗諺：「三個臭皮匠，勝過一個諸葛亮」。外媒近來熱議，台積電擬邀集輝達等大客戶合資接手英特爾的晶圓代工業務；國內業界形容這將是「三個諸葛亮恐也難救一個英特爾」。

英特爾去年因經營面臨困境，傳出考慮分拆產品設計與晶圓代工事業、取消建廠計畫等。台積電董事長暨總裁魏哲家於自家法說會中，面對外資提問是否考慮收購整合元件製造（IDM）廠（指英特爾）部分晶圓製造業務？魏哲家當時斬釘截鐵回答「不會，完全不考慮收購」，也明白點出該家IDM早是台積電的客戶。

改造廠房 不如自掏腰包蓋廠

英特爾的晶圓廠以生產自家的處理器為主，不管廠房空間結構或相關製程機台設備，都與台積電大相逕庭，台積電與其出錢出力接手改造英特爾晶圓廠，還不如自己掏腰包蓋廠比較划算；另英特爾生產團隊管理與效率遠不如台積電，晶圓製造一直缺少外部客戶，才導致虧損累累。

晶圓製造 非被點名外商強項

不管是台積電，或外媒點名的輝達、超微（AMD）、博通（Broadcom）甚至高通（Qualcomm），「在商言商」，每一家都是賺錢的IC設計公司，晶圓製造業務都非他們的強項，彼此也都有利益衝突，理應都視陷入困境的英特爾是個大包袱，合資公司與接手英特爾晶圓製造都是興趣缺缺，徒增投資的高風險。

從市場客觀角度來看，台積電與美國客戶理應都不想碰燙手的英特爾，也就是聯合搶救英特爾可能性很低；川普近期已多次稱讚台積電是世界上最大、最強的晶片製造商，讓他感到佩服。換言之，一心一意想讓「美國再次偉大」的川普，甚至與國安相關的國防晶片，都無法依靠問題一籮筐的跨國美企，只能仰賴台積電在美國投資蓋廠、大量生產先進製程晶片，算盤打得精的川普，有可能期盼英特爾扛起大旗嗎？

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