揪團救英特爾？ 業界︰台積興趣極低

知情人士透露，台積電向美國晶片設計商輝達、超微與博通提議，入股一家由其主導的合資企業，負責營運英特爾的晶圓代工部門；台積電僅表示，不回應市場傳聞。（彭博資料照）

路透報導「邀輝達、超微、博通合資營運」

台積︰不回應市場傳聞

〔編譯盧永山、記者洪友芳／綜合報導〕美國晶片大廠英特爾正面臨生死存亡危機，川普政府想方設法保住這家美國昔日的半導體巨擘，再度傳出找上台積電。路透報導，知情人士透露，台積電已向美國晶片設計商輝達、超微（AMD）與博通（Broadcom）提議，入股一家由其主導的合資企業，負責營運英特爾的晶圓代工部門；台積電僅表示，不回應市場傳聞。

傳切割代工 台積持股不過半

半導體業界認為，英特爾問題不小，且兩家公司差異大，台積電理應不願入股，也不可能積極與美國客戶們洽談共組合資公司，或以持股不過半方式去營運英特爾晶圓代工業務，市場傳言有待觀察。

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根據報導，台積電將負責經營英特爾的晶圓代工部門，但在合資企業的持股比率不超過五十％；台積電也向高通（Qualcomm）提出這項提議。知情人士透露，相關談判仍處於初步階段，川普政府先前曾要求台積電協助陷入困境的英特爾翻身。

這是媒體首度披露台積電在合資公司持股不超過五十％，以及該公司已向潛在合作夥伴交涉的細節；但任何最終的交易都需要取得川普政府核准，後者不希望英特爾或其晶圓代工部門由外資主導，交易的價值目前還不清楚。

英特爾過去一年股價慘跌逾五成，去年淨損一八八億美元，主要因為資產大幅減值所致；川普急著重振英特爾，以推動美國先進製造業的發展。

知情人士說，在台積電董事長魏哲家三日與川普共同宣布將加碼於美國投資一千億美元之前，就向潛在支持者提出這個合資企業的提議，之後相關討論仍持續進行，台積電希望一家以上的美國晶片設計商做為合作夥伴。

台積電與英特爾這個長期對手之間的任何交易，將面臨巨大挑戰和昂貴的成本，兩家公司的工廠目前使用截然不同的製程、化學品、晶片製造工具，且英特爾內部也反對台積電接手。

若被迫馳援 傳台積設2底線

供應鏈透露，台積電設定兩道底線，萬一不得已要協助復興英特爾，將堅持英特爾晶圓代工業務必須切割獨立，另建立研發防火牆，最先進製程將不會授權這家合資企業，只將現有製程優化、良率提高。

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