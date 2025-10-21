LTN經濟通》安倍接班人上場 金融市場重新洗牌？

支持貨幣寬鬆的高市早苗當選自民黨總裁，市場前景備受關注。（美聯社資料照）

日本歷史上首位女首相

〔財經頻道／綜合報導〕日本保守派政治家高市早苗（Sanae Takaichi）在10月4日自民黨總裁選舉中勝出，當選新任黨魁，有望在21日召開的臨時國會投票後，成為日本歷史上首位女首相。被視為「安倍接班人」的高市即將上任之際，日本正值經濟緊張、國際關係緊張之際，也考驗日本是否會加倍推行過去10年主導的保守、支持安倍經濟學的議程。

高市是日本已故前首相安倍晉三（Shinzo Abe）的親密盟友，承諾將繼續推行「安倍經濟學」，以寬鬆的貨幣政策、財政支出和結構性改革為核心。高市也強調，自己將致力於維護前任首相石破茂（Shigeru Ishiba）與川普政府達成的貿易、投資協定。

請繼續往下閱讀...

不過，安倍經濟學本質是為了過去深陷通貨緊縮泥沼的日本所設計，隨著日本通膨率持續高於央行的2％目標，高市若堅持推行安倍經濟學恐怕會加劇通膨壓力，進一步加劇預算緊張，削弱日圓匯率。這對於股票投資人而言，或許是一個令人振奮的消息，他們樂於看到財政刺激和日圓貶值，但這預計將擾亂債市，而且若是不進行結構性改革，也無法確實提升日本的潛在成長率。

自民黨總裁選舉結果出來後，市場出現了「高市交易」。（法新社資料照）

高市勝選 日股士氣如虹

自民黨總裁選舉結果出來後，市場也迅速做出反應，出現了「高市交易」。日股在選後首個交易日（6日）大漲，日經指數盤中狂飆逾2000點，突破4萬8000點大關，隨後幾天持續延續漲勢。不過，隨著東京市場將進入3天的連續假期，週五（10日）日股走低，截至10日收盤，日經指數較選前的4萬5769.50點，單週漲2319.3點。

三菱UFJ摩根士丹利證券資深投資戰略研究員大西耕平（Kohei Onishi）認為，高市在自民黨總裁選舉中獲勝後，短期內風險偏好情緒可能會增強，如果延續漲勢，日經指數可能一舉突破5萬大關。

高盛（Goldman Sachs）日本股票策略師柯克（Bruce Kirk）表示，高市可能在國防、經濟安全方面與美國建立更緊密的戰略聯盟，這可能會為國防、造船、核電和網路安全等領域創造數十年的「順風」。

高市誓言增加國防支出，此舉很可能受到華府的歡迎，川普政府已呼籲東京將國防預算在GDP的佔比提升至北大西洋公約組織（NATO）的5％標準，目前日本的比例約為1.8％。

自民黨總裁選舉落幕，儘管要等到15日國會投票後，高市才會正式成為日本首相，美國總統川普（Donald Trump）已率先在社群發文，恭喜高市勝選，並大讚「日本選出了首名女首相，一位備受尊敬、擁有偉大智慧與力量的人。這對極好的日本人民來說是一個極好的消息」。

自民黨總裁選舉後，日圓兌美元匯率一路從146左右貶破153。（彭博資料照）

高市經濟政策顧問認 日圓匯率150為宜

股市大漲的同時，日圓匯率則走弱，由於市場預期日本將採取更擴張的財政政策，恐使日本央行（BOJ，日銀）升息任務再次受阻，日圓兌美元匯率6日一舉貶破150大關，並在10日進一步貶至153，單週貶了近4％，創下去年10月初以來最大跌幅。

自民黨總裁選舉前，小泉進次郎（Shinjiro Koizumi）一直被認為是可能出線的候選人，以財政擴張為前提的日圓拋售交易趨勢逐漸減弱，使得日圓匯率在選前回升至146左右。高市當選後，市場擔心日本央行今年可能不會升息，日圓因此走貶。高市9日也表明，自己不希望引發日圓過度下跌，但整體來說，日圓疲軟有利有弊。

高市經濟政策顧問、安倍經濟學主要設計者本田悅朗（Etsuro Honda）日前接受外媒採訪時透露了高市團隊的立場，本田指出，日圓過度貶值將影響通膨，使通膨居高不下，目前很難說匯率的理想水位是多少，但如果超過150，「就有點過頭了」。

150大關在心理、政治層面都比較敏感，過去，日圓貶破這一關卡時，日本官員曾發出口頭警告甚至出手干預匯市，因為這會推高進口成本，加劇家庭生活成本緊縮。日圓匯率狂貶也可能引起美方關注，川普今年3月再次點名日本，抱怨日本為了取得不公平的貿易優勢，刻意讓本土貨幣走弱，並警告日方不能再放任日圓貶值。

三井住友銀行首席外匯策略師鈴木浩史（Hirofumi Suzuki）表示，今年以來，日圓兌美元匯率基本上處於區間波動。「高市交易」目前仍處於初期階段，傾向於日圓走弱，但預計持續時間不會超過1個月，目前被視為是暫時的現象。鈴木補充，目前預計匯率不會對美日關係產生影響，但若是日圓疲軟走勢持續下去，恐對美日貿易關係產生影響。

高市早苗（右）是日本前首相安倍晉三（左）的親密盟友，也是安倍經濟學的支持者。（法新社資料照）

長天期公債殖利率上升 恐蔓延至美英

高市贏得自民黨總裁選舉後，日本長期公債的波動性也正上升，日本30年期債殖利率6日躍升13個基點，徘徊在9月創下的歷史高點附近。今年以來，日本30年期公債殖利率飆升逾100個基點；20年期公債殖利率則來到2.7％，徘徊在1999年以來最高水準。

高盛分析師表示，高市勝選將為日本長期債殖利率帶來上升的風險，30年期公債殖利率可能會率先上升10到15個基點，而這種衝擊也可能蔓延至美國、英國等地市場。

策略師指出，每出現10基點的「日本國債特殊衝擊」，投資人就可以預期美國、德國和英國的債殖利率面臨2到3個基點的上升壓力。

日本公債的走勢預示著今年全球其他國債的走勢，超長期公債殖利率飆升，加劇了人們對財政赤字擴大擔憂所引發的市場動盪。高盛的警告也增加了人們對長期債權的關注，隨著各國政府增加借貸，且通膨高於預期，長期債券已受到嚴格審查。

長期支持貨幣寬鬆的高市勝選，日銀的升息前景恐變得更加複雜。（路透資料照）

希望日銀利率決策與政府一政

長期支持貨幣寬鬆的高市勝選，也讓各界更加關注央行的下一步，認為日銀的升息前景恐變得更加複雜。

在前次參選總裁時，高市曾稱，現在升息「很愚蠢」，不過這次選舉期間高市的發言有所緩和。經過1年的時間，再次被問到對於升息的看法時，高市表示，政府也有責任決定貨幣政策的方向，但也補充，自己在去年就表明，最終的政策手段應該由日銀決定。

截至今年8月，日本通膨率已經連續3年5個月維持在2％以上，如果遲遲不調整利率，可能會加劇物價上漲，並影響政策因應措施。一名日銀官員表示，即使是安倍經濟學的支持者，在面臨物價如此高的情況下，恐怕也無法進一步放鬆政策。

日銀將在本月29日、30日舉行政策會議，市場原先預期，日銀將在這次會後重新啟動升息，但隨著高市勝選，市場預期大幅回落。

高市經濟政策顧問本田悅朗則透露，以自己的觀點看來，10月升息「可能比較困難」，這取決於宏觀經濟環境，但若是12月要升息1碼（0.25個百分點），應該就沒問題。本田表示，高市希望日銀謹慎升息，儘管高市並未提及具體的升息時機點。

高市9日受訪時再次談到升息議題，高市表示，日本近期的通膨是由於原物料成本上漲，不是強勁的需求所驅動，日本應該努力實現由需求驅動的通膨，這也表明高市對於提前升息持謹慎態度。高市強調，具體的貨幣政策手段屬於日銀的管轄範圍，但任何決定都必須與政府的經濟政策保持一致。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法