財經青紅燈》「還稅於民」還是「操弄民粹」？

國民黨一再要求普發現金，無視國家財政紀律，到底是「還稅於民」還是「操弄民粹」？圖為國民黨立委羅明才（左）、黃仁（右）在議場上喊話並拿出新台幣拍照。（資料照，記者塗建榮攝）

■鄭琪芳

財政部初估2024年全國稅收實徵數高於預算數5283億元，其中歸屬中央政府為3757億元。不出所料，國民黨團又以「還稅於民」為由，要求政府普發現金一萬元，並擬將普發現金常態化。試問，若稅收高於預算就要「還稅」，稅收低於預算難道要「補稅」？國民黨一再要求普發現金，無視國家財政紀律，到底是「還稅於民」還是「操弄民粹」？

所謂「稅收超徵」，指實徵數高於預算數，原本應是好事，代表國內經濟表現優於預期，民眾及企業收入增加。歷年政府稅收大多超徵，除非遭遇金融海嘯、網路泡沫、COVID-19疫情等重大事件，導致經濟低迷不振，才會出現短徵（實徵數低於預算數）；例如，2009年稅收短徵2538億元、創史上最糟，隔年中央不得不舉債逾4千億元（總預算加特別預算）以彌平財政缺口。

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然而，特定人士刻意扭曲稅收優於預期情況，讓外界誤以為政府「超收」人民稅金，以合理化「還稅於民」的主張。事實上，馬政府執政8年，也有5年稅收超徵，但當年並未聽聞「還稅於民」的主張；但2022年全國稅收超出預算5237億元，當時藍委就高喊「還稅於民」，最後蔡政府決定普發6千元，儘管當時考量疫後振興等因素，但此例一開，確實產生了後遺症，果然，如今普發現金之議再起。

藍營擬將「稅收超徵」與「普發現金」連結，但稅收易受景氣影響具不穩定性，且所謂超徵或短徵是與預算數相較；若按藍委提案，未來政府只要故意高估稅收預算數，就可壓低超徵金額甚至造成短徵，也就不用普發現金了。所以，除擾亂財政紀律外，這樣的作法又有什麼意義？

近幾年中央政府舉債金額雖降低，但為因應疫情編列特別預算8400億元，加上國防、社福等支出增加，整體國債還是增加；根據統計，截至2025年2月底，中央政府一年以上債務餘額達5兆9580億元。在野黨一再批評政府債務太多，但當政府將超徵稅收用來減少舉債、增加還本時，又要求普發現金，絲毫不顧財政紀律及彈性。「川普2.0」來勢洶洶，若無財政韌性，台灣如何因應如此巨大挑戰？

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