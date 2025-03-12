學者推估 去年出國旅遊總支出首破兆元

靜宜大學觀光事業系教授黃正聰推估，去年國人出國旅遊總支出1.01兆元，創歷年新高。（記者蔡昀容攝）

是國旅2倍以上 觀光署︰持續提升國旅品質

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部觀光署上月公布二○二四年國人出國一六八四．九萬人次，國內旅遊住宿五九八六．八萬人次。學者推估，去年出國旅遊總支出一．○一兆元，首破兆元門檻，並且是國旅總支出四六四六億元的兩倍以上。觀光署副署長黃荷婷表示，官方數據還沒出爐，會持續努力提升台灣觀光品牌和旅遊品質，吸引國人及國際客旅遊。

觀光署統計，國人出國旅遊方面，二○一九年一七一○萬人次，總支出八一七五億元；二○二三年一一七九．五萬人次，總支出七一三四億元；去年一六八四．九萬人次，其餘數據尚未公布。

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國人國內旅遊方面，疫前二○一九年住宿五一五八．二萬人次，國旅總次數一．六九億人次，總支出三九二七億元；二○二三年住宿六三八三．四萬人次，國旅總次數二．○六億人次，總支出四九五四億元；去年住宿五九八六．八萬人次，其餘數據尚未公布。

靜宜大學觀光事業系教授黃正聰表示，住宿人次占國旅的比例，歷年來都差不多，因此他以住宿人次成長幅度推估，二○二四年國旅總支出約四六四六億元；另依出國人次成長幅度推估，二○二四年出國旅遊總支出約一兆一九一億元，是首次破兆創新高。

今年旅遊熱度 估仍會持續

黃正聰分析，去年出國旅次旺盛，國內旅遊僅小幅減少，顯示國內經濟狀況不錯，旅遊動能不錯、加上機票等旅遊成本提升，國人國旅及出國旅遊總支出高達一兆四八三七億元，也是創歷年新高。他預估，今年旅遊熱度繼續維持。

打造觀光品牌 拚行銷國際

對此，黃荷婷表示，官方統計數據尚未出爐，不過出國旅遊支出含機票費用，國旅支出不含交通成本，兩者必然會有差距；疫情之後，國人出國踴躍，觀光署也持續提升國旅品質，並打造觀光品牌，請駐外單位精準行銷，目前國際來台客穩定回溫，提升台灣觀光收入。

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