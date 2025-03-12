晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

學者推估 去年出國旅遊總支出首破兆元

2025/03/12 05:30

靜宜大學觀光事業系教授黃正聰推估，去年國人出國旅遊總支出1.01兆元，創歷年新高。（記者蔡昀容攝）靜宜大學觀光事業系教授黃正聰推估，去年國人出國旅遊總支出1.01兆元，創歷年新高。（記者蔡昀容攝）

是國旅2倍以上 觀光署︰持續提升國旅品質

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部觀光署上月公布二○二四年國人出國一六八四．九萬人次，國內旅遊住宿五九八六．八萬人次。學者推估，去年出國旅遊總支出一．○一兆元，首破兆元門檻，並且是國旅總支出四六四六億元的兩倍以上。觀光署副署長黃荷婷表示，官方數據還沒出爐，會持續努力提升台灣觀光品牌和旅遊品質，吸引國人及國際客旅遊。

觀光署統計，國人出國旅遊方面，二○一九年一七一○萬人次，總支出八一七五億元；二○二三年一一七九．五萬人次，總支出七一三四億元；去年一六八四．九萬人次，其餘數據尚未公布。

國人國內旅遊方面，疫前二○一九年住宿五一五八．二萬人次，國旅總次數一．六九億人次，總支出三九二七億元；二○二三年住宿六三八三．四萬人次，國旅總次數二．○六億人次，總支出四九五四億元；去年住宿五九八六．八萬人次，其餘數據尚未公布。

靜宜大學觀光事業系教授黃正聰表示，住宿人次占國旅的比例，歷年來都差不多，因此他以住宿人次成長幅度推估，二○二四年國旅總支出約四六四六億元；另依出國人次成長幅度推估，二○二四年出國旅遊總支出約一兆一九一億元，是首次破兆創新高。

今年旅遊熱度 估仍會持續

黃正聰分析，去年出國旅次旺盛，國內旅遊僅小幅減少，顯示國內經濟狀況不錯，旅遊動能不錯、加上機票等旅遊成本提升，國人國旅及出國旅遊總支出高達一兆四八三七億元，也是創歷年新高。他預估，今年旅遊熱度繼續維持。

打造觀光品牌 拚行銷國際

對此，黃荷婷表示，官方統計數據尚未出爐，不過出國旅遊支出含機票費用，國旅支出不含交通成本，兩者必然會有差距；疫情之後，國人出國踴躍，觀光署也持續提升國旅品質，並打造觀光品牌，請駐外單位精準行銷，目前國際來台客穩定回溫，提升台灣觀光收入。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財