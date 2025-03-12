台船攜手台美業者 開啟智慧造船

達明董事長何世池（左起）、台船董事長黃正弘及AMET主席Donald Schwemmer代表簽署MOU。（台船提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台船昨天與廣達集團旗下達明機器人股份有限公司及美國智慧銲接技術領導者AMET策略聯盟簽署合作備忘錄（MOU），三強將聯手打造機器人造船先進製程，宣示智慧造船時代來臨。

簽約儀式在台船高雄廠舉行，由台船董事長黃正弘、達明董事長何世池及AMET主席Donald Schwemmer代表簽署。

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台船指出，船舶製造向來倚重高銲接技術，造船工藝包含大量繁瑣製程技術，如銲接技術、組裝公差等，相較於電子產業、汽車製造、民生工業等製造業，全球各大造船廠的自動化瓶頸仍非常高，透過這次合作，不但開啟台灣造船業邁向智慧製造的重要序幕，更是台灣AI智慧機器人團隊於重工產業技術領先的契機。

黃正弘表示，台船正積極推動智慧船舶的發展，妥善應用船舶自動化與數位化技術，並透過與國內外學術單位的合作，提升技術優勢，探索AI與大數據技術在現代船舶的應用，以邁向「技術與產品創新」的趨勢。

台船說，這次合作標誌著台灣造船業邁向智慧製造的重要里程碑，攜手發展創新機器人技術，以提升生產效率，取代傳統人力，同時提升造船品質及客戶滿意度。

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