北美台商會：台積投資成美兩黨「挺台」共識

北美洲台灣商會聯合總會十日起在美國國會展開為期三天的密集拜會，將與逾70位國會議員及其幕僚面對面交流。（北美台商會提供）

〔記者黃靖媗、陳政宇／台北報導〕北美洲台灣商會聯合總會十日起在美國國會展開為期三天的密集拜會，將與逾七十位國會議員及其幕僚面對面交流。北美台商會表示，美國許多國會議員關注台積電在美投資計畫，台積電赴美投資已成為兩黨一致「挺台」的明確共識，認為這不僅展現台美產業合作的深層互信，更希望能爭取更多台灣企業投資其選區。

美國聯邦眾議員帝芬尼致詞強調，台灣重要性與日俱增，支持推動台美關係正常化，期待台美持續深化合作；中共威脅日益升高，他與「國會及行政當局中國委員會」（CECC）主席史密斯共同提出撤銷中國「永久正常化貿易關係」（PNTR）的法案，希望國會能正視相關問題。

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聯邦眾議員米勒—米克絲也提到，她相當重視台美經貿發展，尤其關注台積電在美加碼投資，肯定此計畫展現台灣持續深化雙邊關係的決心；聯邦眾議員塞爾夫則強調，國會對台灣的支持不分黨派，未來將持續協助推動軍售交付，縮減延宕問題。

另一方面，立委郭國文昨在立院全院委員會質詢指出，台積電赴美設廠要到二○二八年才生產三奈米，但三奈米在南科已不知生產幾年，關鍵是時間差，這也是台灣的優勢。

行政院長卓榮泰答詢強調，台積電今年在美國第一個廠是生產四奈米，對產業的全球布局有兩個要求，一是維持台灣最領先的科技地位，二是根留台灣，不能讓台灣的產業空洞，所以是「N+1」、「台灣+1」的方式。

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