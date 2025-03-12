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台積擴大東進 率台商走出一中市場

2025/03/12 05:30

台商脫離一中台商脫離一中

蔡政府非中投資1355億美元 大幅超越馬政府的433億美元

〔記者高嘉和／台北報導〕根據經濟部投審司統計，馬政府時期核准台商赴中投資逾八九○億美元、約二．八兆台幣，同期間台商非中投資僅四三三億美元、其中對美投資僅三十八億美元，台商被綁入「一中市場」；蔡政府執政後台商西進轉冷，不僅非中投資超過西進、大增至一三五五億美元，其中對美投資逾三三○億美元。官員形容，台積電就是帶領台商走出「一中市場」的領頭羊。

馬政府時期主張「兩岸共同市場」、又稱「一中市場」，就是將海峽兩岸的中國與台澎金馬整合為共同市場，於是積極推動「海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）」，並開展服貿貨貿等協議，這段期間也是台商瘋狂西進的高峰期。

官員指出，從一九九一年開放台商赴中投資後，三十三年來累積台資西進逾二一○一億美元、約六．七兆台幣，占整體對外投資四五九○億美元的四十五％，若加上香港、開曼等低稅負的第三地西進中國，占比恐怕高到嚇人。

對比馬蔡時期，二○一○年台商西進投資金額達一四六．二億美元最高峰，同年非中投資僅二十八．二億美元，對中投資占比高達八十三．八％；但到二○二四年，對中投資剩下三十六．五億美元、非中投資大增至四四九．三億美元，對中投資占比掉到七．五二％的歷史新低。

去年對外投資 非中占比92％

官員指出，台商西進降溫、全球布局卻加速。扣除受新冠疫情影響的二○二○到二○二二年，台商整體對外投資是一路成長，二○二四年對外投資成長到四八五．八億美元的歷史新高，非中占比逾九十二％，凸顯台商早已不受「一中市場」的綁架、真正走向全球布局。

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