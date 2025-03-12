報復美國 加提高輸美三州電價

加拿大安大略省週一宣布，將對輸送至美國的電力加收二十五％費用。 （法新社資料照）

日爭取鋼鋁豁免碰壁

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普對加拿大多數進口商品徵收二十五％關稅，雖然經過兩次延後，仍引發加拿大各界不滿，安大略省週一宣布，將對輸送至美國明尼蘇達州、密西根州和紐約州的電力加收二十五％費用；此舉讓川普跳腳，痛批加拿大濫用關稅。而日本在與川普政府協商後，仍無法取得包括鋼鋁在內的關稅豁免。

安大略省省長福特週一指示電網營運商IESO，對輸出至明尼蘇達州等三州的所有電力，每度收取十加元（約二二八台幣）附加費，預計美國這三州有一五○萬家庭和企業受到影響，安大略省每天可增加四十萬加元收入；魁北克省也考慮對輸往美國的電力加收費用。

請繼續往下閱讀...

福特表示：「我不會猶豫加收費用，如果美國要升高（關稅威脅），我不會猶豫徹底中斷供電。我對美國民眾感到抱歉，發動貿易戰的並不是他們，要負起責任的那個人是川普總統。」

明尼蘇達州州長華茲嚴詞批評川普的關稅行動，使該州成為美加貿易戰的第一個受害者，該州州民必須窮於應付飆高的電費，必須停止川普的瘋狂行為。華茲坦承該州來自安大略省的供電僅占其總用電的一小部分，但擔憂曼尼托巴省會跟進漲電價，並擔心若加拿大的鉀肥也捲入貿易戰，明尼蘇達州的農業將受到衝擊。

川普︰加國鋼鋁稅增為50％

川普對此週二在自家社群媒體「真相社群」發文，痛批加拿大是「關稅濫用者」，美國不會再為加拿大提供補貼；川普稍後更發文指出，十二日生效的鋼鋁關稅，對加拿大稅率將增為五十％。

另，日本經濟產業大臣武藤容治表示，儘管他極力向美國商務部長盧特尼克等官員說明，日本不該被美國政府宣布的一系列關稅措施所針對，但日本仍無法取得關稅豁免，雙方決定繼續協商。美國的鋼鋁關稅預計十二日生效，對等關稅和對外國進口汽車徵收二十五％關稅預計四月二日生效。

去年日本汽車出口占其總出口的十七％，其中逾三分之一是銷往美國。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法