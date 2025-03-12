特斯拉銷量跌、股價崩 馬斯克認分身乏術

馬斯克預期自己會在DOGE再工作一年。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克坦言，很難兼顧「政府效率部」（DOGE）的工作和事業。不僅美歐中等主要市場銷售暴跌，週一特斯拉股價重挫十五％，市值蒸發一三○○億美元，超過福特汽車和通用汽車合計的市值八六○億美元，而自馬斯克奉川普之命領導DOGE以來，特斯拉股價已連續七週下跌。

預期自己在DOGE再做一年

馬斯克週一盤後接受《福斯財經新聞網》主持人庫德洛（Larry Kudlow）訪問，被問到如何兼顧政府職務和事業時，他坦言「非常困難」，並預期自己會在DOGE再工作一年。

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週一特斯拉股價重挫十五％至二二二．一五美元，市值蒸發一三○○億美元至七一四五．五億美元，創去年十月以來最低；因川普政府對主要貿易夥伴徵收關稅，市場擔憂美國經濟恐陷入衰退。自去年十二月十七日特斯拉股價漲至四七九．八六美元的高點，市值達破紀錄的一．五兆美元以來，迄今股價和市值雙雙腰斬。

特斯拉跌不停，主要因為DOGE在馬斯克領導下大幅裁減聯邦政府員工，投資人擔憂這會使他無法專心經營特斯拉、SpaceX和xAI等事業。

此外，馬斯克主導大裁員、支持歐洲極右派政黨等言行，使得美國和歐洲出現抵制特斯拉的聲浪高漲，銷量明顯下滑。二月特斯拉在德國銷量年減七十六％，法國銷量年減二十六％，在美國則連續四個月負成長。

特斯拉在中國的市占率也被比亞迪、理想、小鵬等中國國產品牌蠶食。根據中國乘聯會數據，二月特斯拉在中國的銷量為三萬六八八輛，年減四十九％，較一月下跌五十一％，這是特斯拉在中國月銷量首度跌破三．一萬輛（除二○二二年四月上海封城外）。

對此，川普週二在自家社群媒體「真相社群」發文表示，馬斯克冒險幫助國家，做了很棒的工作，「我將在明天早上購買一輛新特斯拉汽車，展現對馬斯克的信心和支持，他是個真正偉大的美國人」。

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