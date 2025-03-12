關稅嚇趴美股 川普急約商界化疑慮

美國總統川普對主要貿易夥伴徵收關稅影響，標普五○○指數從二月創下歷史高點以來市值蒸發四兆美元。（法新社資料照）

白宮官員︰台積、軟銀、蘋果加碼投資 美國前景更加光明

〔編譯盧永山／綜合報導〕受美國總統川普對主要貿易夥伴徵收關稅影響，投資人擔憂美國經濟陷入衰退，導致股市出現賣壓，標普五○○指數從二月創下歷史高點以來市值蒸發四兆美元（約一三○兆台幣）。川普預計週二約見「商業圓桌會議」的商界領袖，試圖化解市場疑慮。

川普重返白宮後推出的一系列新政策，令企業、消費者和投資人無所適從，尤其是對主要貿易夥伴加拿大、墨西哥和中國反反覆覆的關稅措施。Wealth Enhancement高級投資策略師吉岡綾子（Ayako Yoshioka）表示：「市場氣氛明顯轉變，過去有效的投資策略現在都不管用了。」

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週一標普五○○指數收盤大跌二．七％，為今年迄今單日最大跌幅，該指數從二月十九日創下歷史高點後已回跌八．六％，市值蒸發四兆美元；那斯達克指數收跌四％，為二○二二年九月以來單日最大跌幅，自去年十二月創歷史高點來，已回跌逾十％。

川普上週末拒絕預測美國經濟是否面臨衰退風險，僅強調關稅生效後，可能出現「一段調整期」。貝倫貝格銀行（Berenberg）首席經濟學家施密丁（Holger Schmieding）將川普視為混亂的製造者，認為川普在關稅問題上的反覆無常，表明對其關稅政策的潛在後果幾乎一無所知。

專家︰美國無立即衰退風險

但施密丁認為，美國經濟不存在立即衰退的風險，因美國消費者還有錢可花、也願意花錢，就業市場依舊穩固，能源價格已下降一點，接下來還會有減稅和解除管制。

白宮官員淡化數週以來股市拋售的現象，堅稱蘋果、軟銀、台積電等商界領袖最近宣布加碼投資美國數千億美元的行動，顯示美國經濟前景更加光明，這比股市的波動更有意義。

Baird投資策略分析師梅菲爾德（Ross Mayfield）表示：「川普政府似乎不太在意股市下跌，甚至願意忍受經濟衰退來推動自己的政策目標；這對華爾街來說是一個不小的震撼。」

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