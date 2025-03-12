阻中國低價啤酒鋼品 財部反傾銷調查

中國產製進口啤酒及特定熱軋扁軋鋼品涉低價傾銷台灣，財政部即起展開反傾銷調查。（資料照）

是否課臨時反傾銷稅 最快六月下旬決定

〔記者鄭琪芳／台北報導〕中國商品低價傾銷，對我國產業造成損害，財政部關務署昨公告，根據業者申請資料，中國產製進口啤酒及特定熱軋扁軋鋼品傾銷差率分別達五十九．九三％及廿三．五九％，且進口量及市占率逐年增加，已達傾銷及損害我國產業的合理懷疑，即起展開反傾銷調查，最快六月下旬決定是否課徵臨時反傾銷稅、十月下旬判定是否課徵反傾銷稅。

多家國際品牌在中國設廠 低價銷台衝擊我國啤酒產業

關務署說明，近年中國啤酒低價出口至台灣，且不乏在中國設廠的世界知名品牌，導致我國啤酒產業受損害，台灣釀酒商協會申請對中國啤酒課徵反傾銷稅，初估中國啤酒傾銷差率達五十九．九三％，二○二三年十月至二○二四年九月進口量十六．三萬公噸、年增十二．八％，去年前三季市占率年增兩成三。

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關務署指出，涉案貨品為麥芽釀造啤酒，酒精濃度○．五％至十％，已知製造商及出口商包括百威雪津啤酒、麒麟啤酒（珠海）、青島啤酒及北京燕京啤酒，進口商包括南聯國際貿易、台灣麒麟啤酒及鉅霖酒業。

中國特定熱軋鋼品銷台 去年上半年市占年增近三倍

另，中國低價出口熱軋鋼品至我國，中鋼及中龍鋼鐵申請課徵反傾銷稅，初估中國特定熱軋扁軋鋼品傾銷差率廿三．五九％，二○二三年七月至二○二四年六月進口量逾五十九萬公噸，且去年上半年市占率年增近三倍。

關務署說明，涉案貨品已知製造商包括中國寶武鋼鐵集團、寶山鋼鐵、鞍鋼集團、鞍山鋼鐵集團、本鋼集團、北京首鋼、首鋼遷安鋼鐵及河北安豐鋼鐵集團，進口商包括燁輝、裕鐵、盛餘、世全鋼鐵、春源鋼鐵、日商寶和通商、聯鐵及金大祥鋼鐵。

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