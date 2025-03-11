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房租指數兩年漲近5% 租金補貼戶多1.7倍

2025/03/11 05:30

三百億擴大租金補貼核准戶數，去年第四季飆高至五十四．八一萬戶，兩年多出一．七倍。（資料照）三百億擴大租金補貼核准戶數，去年第四季飆高至五十四．八一萬戶，兩年多出一．七倍。（資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕近幾年房價飆漲，帶動房租上揚，根據主計總處調查，二○二三年一月至二○二五年二月，房租指數上漲約四．九二％。而內政部統計，三百億元中央擴大租金補貼核准戶數，二○二二年第四季全國補貼二十．二七萬戶，二○二四年第四季飆高至五十四．八一萬戶，兩年多出一．七倍。

業者︰百萬租屋族負擔仍重

至於六都租金補貼戶數，去年第四季以台中市十一．六六萬戶最多，對比二○二二年第四季的三．一四萬戶，兩年多出二．七倍，也是六都之最；新北市八．八五萬戶次之，兩年多出一．一九倍；桃園市七．○五萬戶排第三，兩年多出一．四七倍。

至於台北市、台南市及高雄市，去年第四季分別為五．五八萬、四．八萬、六．七三萬戶，分別多出近一倍、二．一七倍及一．五二倍。光是台中市的補助戶數，就比南二都加總還要多。

房產業者認為，房價飆漲讓民眾買不起，更會帶動房租上揚，對百萬租屋族來說，居住成本更加沉重。房市專家何世昌指出，在社宅無法大量供給之前，租金補貼是過渡時期的權宜措施，而政府財政是否能支撐常年且龐大的租金補貼支出，仍是未知數。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，租屋族付租能力、市場供需、通膨表現、房價高低等，牽動房租起伏，而這波租金走揚與房價上漲有直接關係，加上通膨也會助漲租金。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛說，近幾年的通膨壓力，以及連帶誘發的升息趨勢，乃至房價走升，房東轉嫁成本壓力，已使租金高漲成為全球普遍性問題；台灣更因產業、建設的區域調整，讓部分租金低基期區域出現供不應求的劇烈調整。

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