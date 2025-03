〈財經週報-財經焦點〉永豐金2025年度校園招募起跑 前進台大廣納人才

永豐金控校園徵才活動熱烈展開,八日參與臺灣大學校園徵才博覽會。(永豐金控提供)

永豐金控(2890)校園徵才活動熱烈展開,八日參與臺灣大學校園徵才博覽會,攤位前諮詢人潮絡繹不絕。今年預計徵才1,800人,包括永豐金控「Turing Plan AI」頂尖AI人才、永豐銀行策略人才MA/PA、永豐金證券MA,以及法人金融、數位金融、資訊、AI科技等相關專業菁英。

永豐銀行董事長曹為實親臨椰林大道的徵才活動,與年輕學子面對面交流。現場工作人員熱情地傳達企業核心價值及提供職涯諮詢,讓同學們瞭解金融業的實際面貌及工作氛圍,並感受到永豐對人才招募與發展的高度重視。

永豐金控表示,人才為成就企業永續發展的重要基石,並致力打造開放且多元共融的友善職場,今年度校園徵才以「Design The Era, Own Your Pace」為招募主題,期盼號召國內、外各大專院校優秀人才加入永豐,鼓勵新秀能創造及設計屬於自己的世代,充分發揮潛能、展現創意,積極實現自我價值,共同實踐「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」的公司願景。

隨著AI高速發展,永豐金控今年度將招募「儲備AI科學家」及「儲備AI後端工程師」兩大專才,藉由AI專案與創新實現,驅動高效產能,引領金融科技發展。此計畫共兩年,保障年薪百萬,並以AI模型、相關應用系統等技術做為核心,以多軌制的職涯路徑成就人才發展,並擁有自由彈性、工作與生活平衡的研發環境。

計畫開展以來,根據業務需求建置多種AI模型、大幅降低人工作業時間,以科技提升金融服務,應徵條件為國內外碩士(含)以上學歷畢業,工作經驗2年以內者,電機/資工/統計/機械/數學/資管相關系所為佳。

