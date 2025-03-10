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〈財經週報-財經焦點〉永豐金2025年度校園招募起跑 前進台大廣納人才

2025/03/10 05:30

永豐金控校園徵才活動熱烈展開，八日參與臺灣大學校園徵才博覽會。（永豐金控提供）永豐金控校園徵才活動熱烈展開，八日參與臺灣大學校園徵才博覽會。（永豐金控提供）

記者高嘉和／台北報導

永豐金控（2890）校園徵才活動熱烈展開，八日參與臺灣大學校園徵才博覽會，攤位前諮詢人潮絡繹不絕。今年預計徵才1,800人，包括永豐金控「Turing Plan AI」頂尖AI人才、永豐銀行策略人才MA／PA、永豐金證券MA，以及法人金融、數位金融、資訊、AI科技等相關專業菁英。

永豐銀行董事長曹為實親臨椰林大道的徵才活動，與年輕學子面對面交流。現場工作人員熱情地傳達企業核心價值及提供職涯諮詢，讓同學們瞭解金融業的實際面貌及工作氛圍，並感受到永豐對人才招募與發展的高度重視。

永豐金控表示，人才為成就企業永續發展的重要基石，並致力打造開放且多元共融的友善職場，今年度校園徵才以「Design The Era, Own Your Pace」為招募主題，期盼號召國內、外各大專院校優秀人才加入永豐，鼓勵新秀能創造及設計屬於自己的世代，充分發揮潛能、展現創意，積極實現自我價值，共同實踐「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」的公司願景。

隨著AI高速發展，永豐金控今年度將招募「儲備AI科學家」及「儲備AI後端工程師」兩大專才，藉由AI專案與創新實現，驅動高效產能，引領金融科技發展。此計畫共兩年，保障年薪百萬，並以AI模型、相關應用系統等技術做為核心，以多軌制的職涯路徑成就人才發展，並擁有自由彈性、工作與生活平衡的研發環境。

計畫開展以來，根據業務需求建置多種AI模型、大幅降低人工作業時間，以科技提升金融服務，應徵條件為國內外碩士（含）以上學歷畢業，工作經驗2年以內者，電機/資工/統計/機械/數學/資管相關系所為佳。

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