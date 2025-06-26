石油巨頭將合併？傳殼牌考慮收購英國石油

知情人士表示，殼牌有意收購對手英國石油，殼牌隨後聲明否認進行談判。（美聯社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，石油巨擘殼牌（Shell）有意收購對手英國石油（BP），雙方正在進行初步協商，可能成為石油產業有史以來最大的一筆交易。不過，殼牌週三（25日）回應表示，目前沒有進行任何的談判。

知情人士向《華爾街日報》表示，雙方的代表正在積極進行討論，英國石油將謹慎考慮收購方案。併下BP將使殼牌站穩腳跟，進而挑戰埃克森美孚（Exxon Mobil）、雪佛龍（Chevron）等規模更大的競爭對手。

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英國石油目前的市值大約落在800億美元（約新台幣2.34兆元），淨債務為270億美元（約新台幣7894.8億元），考慮到溢價的情況，這筆交易可能成為埃克森美孚830億美元（約新台幣2.42兆元）合併案以來，最大的石油企業併購案。在受到川普貿易戰和其他地緣政治緊張局勢衝擊的市場中，這筆交易也很可能成為今年至今最大的併購交易。

不過，殼牌發言人隨後表示，這只是市場臆測，目前沒有進行任何談判，正如公司先前多次強調的一樣，將專注於透過持續關注業績、紀律和精簡，來獲取殼牌的價值；英國石油的發言人則拒絕針對報導做出任何回應。

收購消息傳出後，BP在紐約的股價一度大漲超過10％，殼牌盤中則急挫逾4％；隨著殼牌否認，BP也吐回多數漲幅，收盤漲1.64％，殼牌則收跌1％。

多年來業績不佳，以及激進股東艾略特投資管理公司（Elliott Investment Management）的介入，英國石油一直承受著龐大的壓力。股價相對低迷的情況下，愈來愈多的猜測認為，這家陷入困境的公司將成為收購目標，儘管英國石油公司的規模和複雜性使得任何交易都極具挑戰性。

《彭博》在今年5月的報導中指出，殼牌一直在研究收購的可行性，但希望等到股價和油價進一步下跌，然後再決定是否要進行收購。不過，殼牌執行長薩萬（Wael Sawan）先前也曾多次表明，殼牌對於大型收購的門檻「非常高」，並稱，回購股票比收購BP更有利於資金配置。

知情人士表示，殼牌有意收購對手英國石油。（路透資料照）

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