財主單位：普發現金不宜常態化

國民黨主張普發現金一萬元，立法院財政委員會今將舉辦公聽會。對此，財政部表示，近年中央財政收支屢有差短，若未考量整體預算收支情形，恐有舉債發現金的疑慮。（資料照）

財政部：恐有舉債發現金疑慮

〔記者鄭琪芳／台北報導〕國民黨主張普發現金一萬元，立法院財政委員會今將舉辦公聽會。對此，主計總處報告指出，稅收受景氣影響具不穩定性，若有收支賸餘應優先償債或因應未來重大支出，不宜將普發現金做為常態性項目；財政部也表示，近年中央財政收支屢有差短，若未考量整體預算收支情形，恐有舉債發現金的疑慮。

財政部初估，二○二四年全國稅收實徵數高於預算數五二八三億元，其中三七五七億元歸屬中央政府。國民黨主張普發現金一萬元，提出「稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案」，擬修法增訂稅收實徵數達當年度預算數一二○％或大於預算三千億元，應辦理普發現金。

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主計總處：恐無法保持財政彈性

主計總處表示，稅收實徵數超過預算數，不代表當年度財政有餘，須先彌平差短，並扣除法定還本，才是政府可用財源；以二○二三年為例，儘管稅收實徵數超過預算數，中央總預算有賸餘，但因特別預算尚有差短，仍須舉債支應。中央政府近十三個會計年度決算，其中七個年度稅收超過預期而有收支賸餘，其餘六個年度仍須舉債彌平。

主計總處指出，考量稅收受景氣循環影響具不穩定性，非每年均有賸餘，收支賸餘應優先償債或因應未來重大政事支出，不宜將普發現金納入「預算法」做為常態性辦理項目；否則，恐無法保持財政彈性，因應外在環境變化以及國家重點施政項目。

財政部報告說明，稅收優於預期均依法徵收，外界以「超收」之名誤解為超過本應課稅金額，衍生還稅於民之議。我國預算制度以總預算搭配特別預算，若年度稅收優於預期，總預算併計特別預算後不一定有賸餘，近年中央財政收支屢有差短，若僅以稅收實徵數達預算數一定標準為普發現金發放條件，而未考量總預算歲入執行與整體預算收支情形，恐有舉債發現金的疑慮。

財政部強調，近年稅收優於預期，均依規定優先減少舉債及執行債務還本，扣除債務還本後的收支賸餘均累計至歲計賸餘，供後續年度施政融資財源，以減少舉債、減緩債務累積，同時提升財政韌性，以因應氣候變遷、地緣政治風險等不確定因素挑戰。

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