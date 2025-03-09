持續在台建廠 台積電今年徵才8千人

台積電組織規劃發展處長梁一琪昨表示，今年將在台灣招募包括工程師與技術員等約八千人，比去年增加二千人。（記者叢昌瑾攝）

較去年增加二千人

〔記者林曉雲、洪友芳／綜合報導〕台積電昨正式啟動二○二五年校園徵才活動，預計將在台灣招募包含工程師與技術員等約八千名新進員工，工作地點從桃園到高雄等，理工與文科背景都歡迎加入，人數較去年六千人持續增加；碩士畢業新進工程師的平均整體薪酬達新台幣二二○萬元，也較去年二○○萬元提高。

理工、文科都歡迎

台灣大學徵才博覽會昨日登場，台積電受到最大關注，台積電組織規劃發展處長梁一琪表示，今年將在台灣招募包括工程師與技術員等約八千人，比去年增加二千人，除了電機相關科系，也歡迎管理學院、法學院及文學院等人才。

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梁一琪表示，台積電除了看重專業能力，也看重跨域能力，因為台積電有跨領域輪調制度，可以培養員工在不同領域有全發展，也歡迎各國國際生加入，且與海外的大學合作招募海外人才。

梁一琪指出，台積電人才流動是全球性，員工可藉由內部晉升機制及跨部門、跨廠區與跨國的交流，新進人員也有機會透過海外歷練，培養國際視野。此外，台積電今年推出DNA暑期實習計畫，向大三以上學生（碩博士優先）招手，可親自體驗台積電的環境與文化。

台大校長陳文章表示，台積電到美國投資一千億美元，他對此持正面看法，台灣起飛是數十年前成立科學園區，海外人才與國內合作，造就台灣在半導體領先，台積電到美、日、德國投資，和台灣有很多互動，可彌補原本不足處，帶新的東西回來讓台灣變更好。台灣不是只有半導體，還有整個電子產業的供應鏈，其他行業都有精深的關鍵技術，培養好人才支持關鍵技術發展，未來會產生更多的護國神山，台灣會變得更好，要正面看待。

台大電機碩士生受訪表示，第一志願進入台積電工作，希望之後可以外派美國或德國，有機會在美、德工作和生活。

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