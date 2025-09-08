晴時多雲

LTN經濟通》在台吃癟 康師傅中國也拉警報？

2025/09/08 06:49

「康師傅控股有限公司」成立於1991年。（彭博資料照）「康師傅控股有限公司」成立於1991年。（彭博資料照）

2011年鼎盛時期 康師傅市值達1400億港元

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣泡麵種類眾多，從在地品牌到進口泡麵應有盡有，曾經風靡台灣校園成為統一泡麵市場強敵康師傅，因接連負面風波，2017年確定退出台灣市場後，如今就連在中國的銷量也逐漸下滑，在中國的風光似乎也在逐漸消失。

「康師傅控股有限公司」成立於1991年，是家台資背景的食品企業，總部位於中國天津，以製造與銷售速食麵、飲料、糕餅等產品為主，是中國最大的台資食品公司之一。

頂新集團是康師傅的母公司，由魏應州、魏應交、魏應充和魏應行4兄弟在台灣創業成立，旗下知名品牌有康師傅、味全、德克士。

1990年代魏家4兄弟決定到中國投資，也讓康師傅成為泡麵與飲料市場的絕對巨頭，其中又以「紅燒牛肉麵」為經典代表作，搭配瓶裝茶飲如冰紅茶、茉莉蜜茶，一度橫掃兩大領域。

2011年，到達康師傅的鼎盛時期，其市值曾一度突破1400億港元。

2003年康師傅正式進軍台灣市場，當時透過取得商標授權，由味全代工生產泡麵，品牌在台經營短短十年間打開知名度，然而因母公司頂新集團爆發連串食安風暴受挫。

2013年至2014年，頂新油品被驗出含銅葉綠素，便被接連爆出「黑心油」與「餿水油」事件，之後傳出康師傅精燉蔥燒排骨湯麵醬包，被檢驗出使用強冠餿水油，衝擊消費者信任。

2013年至2014年，頂新油品被驗出含銅葉綠素，便被接連爆出「黑心油」與「餿水油」事件。（資料照）2013年至2014年，頂新油品被驗出含銅葉綠素，便被接連爆出「黑心油」與「餿水油」事件。（資料照）

民眾發起「滅頂行動」康師傅退出台灣

雖然康師傅本身並未直接涉案，但因為品牌形象重創，民眾發起「滅頂行動」強力抵制包括味全牛乳、康師傅泡麵等旗下相關食品，頂新後來決定終止授權味全使用康師傅商標，並陸續撤出台灣泡麵產線，最終在2017年正式退出台灣市場。

雖然在中國，康師傅憑藉低價、廣告洗腦以及快速鋪貨，幾乎成為中國泡麵的代名詞，長期市佔率高達40%至50%，為中國第1大泡麵品牌，但也逃不過業績「走下坡」的命運。

中國媒體歸類出3大原因：「產品食安問題引發信任危機」、「品牌形像老化」、「市場結構變化」。

2014年時，頂新黑心油事件爆發，儘管作為頂新集團下轄的台灣「康師傅」並無涉及黑心油生產，但因負面事件持續發酵，且波及到中國市場，最終台灣「康師傅」在2017年1月1日宣布解散，不再生產、銷售泡麵。

雖然康師傅在中國一直主打大眾路線，產品力十足，但卻缺少創新力。如今外國泡麵漸漸成為熱銷產品，越來越多創新產品出現，但康師傅銷量保證仍靠那幾個其經典款：紅燒牛肉麵、老罈酸菜麵、茉莉清（蜜）茶、冰紅（綠）茶等，除了包裝都不改變之外，就連麵體的口感也還是一成不變，銷量只能眼睜睜的不斷下跌。

1990年代魏家4兄弟決定到中國投資，也讓康師傅成為泡麵與飲料市場的絕對巨頭。（路透資料照）1990年代魏家4兄弟決定到中國投資，也讓康師傅成為泡麵與飲料市場的絕對巨頭。（路透資料照）

外送業務興起 泡麵變垃圾食物

根據康師傅最新公布的2025年上半年財報顯示，泡麵營收為134.65億元人民幣，較去年同期再下降2.6%，跌幅還高於2024年上半年的1%減幅，顯示銷售下滑速度加快。

此外，除了泡麵市場的激烈競爭，泡麵對於現在的消費者來說，早已從曾經的「物美價廉」變成了如今的「垃圾食品」，且食品外送業務的興起，更是瓜分「康師傅」中國市場的大元兇之一。

根據世界泡麵協會統計顯示，2020至2023年3年間，中國泡麵消費量減少40億包，從478億包降至438億包，2025年上半年，銷售額持續下滑，年減8.9%。

中媒再針對泡麵銷量下滑問題，不約而同提到外賣普及與預製菜的興起，年輕人開始拋棄「一桶不夠吃，兩桶吃不完」的泡麵；網友說，「6塊錢能點一份有肉有菜的外賣，誰還花15塊買輕奢方便麵（泡麵）？」

與此同時，中國泡麵也越賣越貴，曾經人民幣5元以下的經典款，如今漲到人民幣6元；加片肉的輕奢款泡麵也已賣到人民幣15至20元；康師傅與山姆超市合作的泡麵甚至賣到人民幣79.9元。

根據康師傅最新公布的2025年上半年財報，高價泡麵銷售額驟降7.2%至50.92億元人民幣。

泡麵種類眾多。（路透資料照）泡麵種類眾多。（路透資料照）

中國食品產業分析師朱丹蓬認為，泡麵市場的下滑是消費升級的必然結果，企業應在產品創新和健康屬性上加大投入，否則難以應對激烈的市場競爭。

曾是泡麵與飲料市場霸主的康師傅，如今在消費升級、外送普及、健康飲食與商品多樣化競爭的浪潮下，似乎正面臨銷量下滑與品牌老化的極大挑戰。

