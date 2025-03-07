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台廠加快中國＋1》佳世達加速移往越南 神基擬擴大泰國產能

2025/03/07 05:30

因應川普關稅戰，佳世達董事長陳其宏（中）與總經理黃漢州（右）表示，將在越南之外找尋第四生產基地 。（記者陳梅英攝）因應川普關稅戰，佳世達董事長陳其宏（中）與總經理黃漢州（右）表示，將在越南之外找尋第四生產基地 。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英、方韋傑／綜合報導〕為因應美國總統川普對中國商品加徵關稅，台商加快「中國+1」生產基地布局，電子大廠佳世達（2352）昨表示將加速產能移往越南，強固型電腦大廠神基（3005）昨也指出，將在泰國進一步擴大產能。

佳世達早在5年前就超前部署，啟動越南廠的投資，並建置完整供應鏈，目前越南廠生產成本已與中國相當，規模是同業最大。

佳世達中國產能 年底降至4成

美國總統川普上任後對中國進口商品加徵關稅，佳世達表示，公司不但未受影響，還拿下新訂單，將加速產能移往越南生產。目前佳世達顯示器中國、越南（含台灣）生產比重是6：4，預計年底將大幅逆轉，中國占比降至4成。

然而，越南為美國貿易逆差第三大國，擔心川普恐對越南課稅，佳世達正尋找台灣、中國、越南以外的第四生產基地。佳世達總經理黃漢州表示，評估重點有二，對美逆差小、關稅也低的地方，基於海外蓋廠不易、時間又長，會考慮先在當地設公司、租用現成廠房因應，近期就會有結論。

神基中國部分產線 移回台灣

神基控股董事長黃明漢昨表示，集團近年持續布局「中國+1」的生產策略，部分原先從中國出貨的產品，已在2月轉來台灣製造，同時開出越南河內的新產線，也在歐洲、美國等地攜手合作夥伴加以應對，後續若有需要，也會在泰國自地委建廠房，儘管生產成本可能對於毛利率產生些微影響，將透過與客戶協調、醞釀漲價的方式予以緩解。

黃明漢表示，神基旗下強固型電腦持續強化AI運算能力，可望隨著其他產品線的同步成長或持穩表現，推升2025全年業績成長7%至12%，上下半年營收比重約為47：53，未來若有需要，將在泰國進一步擴大產能。

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