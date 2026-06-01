5月進口車賣贏國產車 市佔率攻上51.2％

受惠於AI產業鏈蓬勃發展，整體經濟動能持續向上，5月新車領牌數呈現回溫走勢，進口車賣贏國產車。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕受惠於AI產業鏈蓬勃發展，整體經濟動能持續向上，5月新車領牌數呈現回溫走勢，達3萬3076輛，年增3.7%、月增5.3%，有趣的是，進口車竟賣贏國產車，多賣了814輛。

5月進口車領牌數達1萬6945輛，年增4.5%、月增14.7%，市佔率衝上51.2%，超過國產車；豪華進口車在TESLA 5月一口氣領牌1781輛助攻下，達8609輛，年增8.5%月增34.6%。

請繼續往下閱讀...

累計1~5月全台新車領牌數達16萬0917輛，年減2.3%；其中進口車1~5月領牌數達7萬7167輛，年減4.2%，市佔率48%；豪華進口車1~5月領牌數達3萬7497輛，年減11.1%。

其中，和泰汽車（2207）旗下TOYOTA+Lexus品牌5月領牌數達1萬2409輛，年增7%，市佔率37.5%；累計1~5月領牌數達6萬1267輛、年減5.9%，市佔率38.1%。

中華（2204）汽車旗下MITSUBISHI+CMC+MG三品牌5月領牌數達3659、年減3%，市佔率11.1%；累計1~5月領牌數達1萬8587輛、年增2.5%，市佔率11.6%。

三陽（2206）代理的HYUNDAI汽車5月領牌數達1320輛，年減27.7%，市佔率4%；累計1~5月領牌數達6787輛，年減9.5%，市佔率4.2%。

裕日車（2227）旗下NISSAN+INFINITI品牌5月領牌數達1032輛，年增1.9%，市佔率3.1%；累計1~5月領牌數達4854輛、年減5.9%，市佔率3%。

5月豪華進口車受惠於MODEL Y大量交車1768輛，TESLA 5月領牌數達1781輛，較上月大增，也較去年同期年增8倍，帶動整體豪華車市場領牌數成長。

LEXUS5月領牌數達2500輛，年減3.9%，月增16.6%；M. BENZ5月領牌數達1732輛，年減5.2%；BMW5月領牌數1440輛，年減12%；VOLVO5月領牌數403輛，年減近2成；PORSCHE和AUDI5月領牌數分別為244輛和190輛。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法