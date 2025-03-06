美積電是假議題》集邦：2035年台積電在台產能逾8成

台積電全球布局（整理製表︰記者洪友芳 圖︰資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電宣布擴大美國投資千億美元，再度引發「美積電」質疑。研調機構集邦科技（TrendForce）最新報告指出，台積電對美國擴大投資，若新增三座晶圓廠進展順利，預計最快二○三○年後才會陸續進入量產，二○三五年推升台積電美國產能占比可望增到六％，但台積電在台灣產能占比仍將維持或高於八十％。

TrendForce：在美新增3晶圓廠 估2030年後才量產

研調機構DIGITIMES也認為，台積電赴亞利桑那州投資建廠以來，面臨眾多挑戰，這次追加投資計畫，未來四年建廠將需要四萬名營建工人，晶圓廠研發與設備工程師人才需求更龐大，這些都是台積電落實美國投資的關鍵，也是對川普政府如何協助台積電落地生產的考驗。

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DIGITIMES：未來4年美國建廠 工程與人才待解

DIGITIMES指出，台積電新投資計畫考驗著川普政府協助解決建廠及人才短缺的課題，預期先進製程量產，台積電仍以台灣優先，後續良率達標後才會再「複製」到美國廠。

先進製程量產 台積電仍以台灣優先

根據TrendForce統計，二○二一年全球晶圓代工產能以台灣為主，先進製程和成熟製程占比分別為七十一％與五十三％，預期經過業界海外一連串擴產行動後，到二○三○年台灣的先進製程產能占比將下降至五十八％，成熟製程為三十％，美國和中國將分別在先進和成熟製程市場積極擴張。

TrendForce指出，美系客戶占台積電先進製程採用量比例最高，擴大投資美國的計畫勢在必行，台積電這次除了宣布增設三座晶圓廠區，更擴及二座先進封裝廠和研發中心，引發技術外移的擔憂；但觀察產能和製程布局，前三座晶圓廠規劃的產能遠低於台灣廠區，台灣的重要性不言而喻。

TrendForce觀察，目前台積電美國第一座廠甫進入量產，第二座、第三座廠仍在建設中，啟動量產還要幾年時間；新增投資實際執行時間尚待觀察，短期內尚未對產業造成實質的衝擊，中長期是否會因成本壓力而導致成本轉嫁，值得後續關注。

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